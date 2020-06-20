快訊

藝人祝釩剛再涉毒 北檢給予緩起訴條件曝光

「花3000補助3000」柯文哲宣布北市府振興再加碼

垃圾委外處理難度高 南投縣考慮BOT興建焚化爐

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
名間鄉公所提議濁水溪北岸做為垃圾焚化廠興建預定地，環保局派人會勘，但是否可行仍須進一步評估。圖／南投縣環保局提供
名間鄉公所提議濁水溪北岸做為垃圾焚化廠興建預定地，環保局派人會勘，但是否可行仍須進一步評估。圖／南投縣環保局提供

南投縣垃圾堆積如山，成為棘手問題。南投縣長林明溱說，外縣市代為焚化垃圾，因當地居民反對和底渣處理越來越困難，南投還是需要自建焚化爐。名間鄉公所也提議在濁水溪縣界處作為設置地點。南投縣環保局長方信雄說，已經勘查設置地點，只要鄉親支持，將招商以BOT方式興建南投焚化爐。

南投縣垃圾委外清運，代處理的縣市以焚化爐歲修、居民反對、爐灰處理等問題，減少垃圾處理量，導致縣內垃圾消化慢，草屯和竹山轉運站垃圾堆積如山，環保署協調結果，只補助經費將垃圾封包堆積，縣府雖然加強資源分類減少垃圾量，同時規畫綠能處理廠，進一步分類垃圾，但全縣每日250公噸想要達成平衡仍有困難。

南投縣長林明溱說，南投沒有焚化爐只能仰賴外縣市代為處理，但近年外縣市代處理垃圾量越來越少，還要回運底渣，垃圾委外處理越來越困難，而光是10年來，垃圾轉運清理費用已達30億元，倒不如自行興建還比較划算。

各鄉鎮公所也對垃圾清理轉運同樣困擾，名間鄉公所率先建議，希望在彰化縣二水鄉交界的濁水溪北岸做為焚化爐用地，當地居民少，且清潔車可透過砂石專用道進出。

方信雄說，已經到現場會勘，如果興建焚化爐約需4公頃用地，濁水溪北岸居民不多，對環境影響相對低，只要縣民支持，縣府可以招商以BOT方式興建，由得標廠商籌資興建經營，就能一次解決南投縣垃圾處理問題。縣府將請顧問公司評估，瞭解對環境環境影響後，才能進一步確定興建計畫是否可行。

名間鄉公所提議濁水溪北岸做為垃圾焚化廠興建預定地，環保局派人會勘，但是否可行仍須進一步評估。圖／南投縣環保局提供
名間鄉公所提議濁水溪北岸做為垃圾焚化廠興建預定地，環保局派人會勘，但是否可行仍須進一步評估。圖／南投縣環保局提供
名間鄉公所提議濁水溪北岸做為垃圾焚化廠興建預定地，環保局派人會勘，但是否可行仍須進一步評估。圖／南投縣環保局提供
名間鄉公所提議濁水溪北岸做為垃圾焚化廠興建預定地，環保局派人會勘，但是否可行仍須進一步評估。圖／南投縣環保局提供

焚化爐 濁水溪 林明溱

延伸閱讀

七彩吊橋明天啟用 雙龍部落居民帶遊客體驗布農文化

鳥嘴潭供水中彰 南投爭長期回饋

議員籲振興發現金 林明溱：我比蘇貞昌有Guts但就沒錢

仁愛鄉高山茶王評鑑 福壽山、大禹嶺、梨山都入列

相關新聞

垃圾委外處理難度高 南投縣考慮BOT興建焚化爐

南投縣垃圾堆積如山，成為棘手問題。南投縣長林明溱說，外縣市代為焚化垃圾，因當地居民反對和底渣處理越來越困難，南投還是需要...

東海大學民調近8成市民挺減煤 盧秀燕：還要長期奮鬥

台中火力發電廠爭議，東海大學地方自治研究中心昨公布民調結果，有78.8％的受訪台中市民認同中市府廢止老舊機組的做法，67...

管線圖資不全 中市府：11月前全補正

台中市地下管線圖資不夠完整，也未全面開放供查詢，中市議員曾朝榮昨質詢批「太落伍」。中市府建設局說，目前詳細管線圖資建置在...

中市重陽禮金改匯款 申請過程遭批個資不保

重陽節即將發放禮金，以往直接給現金，台中市府今年發出1張「敬老禮金金融帳戶匯款申請書」，鄰長收齊轉交里長，再交給里幹事到...

台中申裝天然氣 同市價差3倍惹議

台中市申裝天然氣費用各區不同，市區透天集合住宅每戶表外管費用平均1萬5000元，但海線或山區要價4萬5000元。中市議員...

農村留住青農 過來人：要看得到「錢」途

青年返鄉務農可解決農村老化、缺工與青年就業等問題，但儘管中央到地方政府頻花錢補助，青年留農率仍不高，平均留農僅2年；有經...

拚留農 中市改推青農輔導計畫

「留農」愈來愈難！中市2015年推出「青年加農」，但4年才培訓出187人，僅98人留在農業界，今年改推「青年農民輔導計畫...

申請天然氣台中市不同價 海線山城超貴住戶氣炸

天然氣申請收費，竟出現一市多制！議員曾朝榮今質詢爆料，台中市的透天集合住宅申請天然氣，原市區每戶表外管平均1萬5000元...

七彩吊橋明天啟用 雙龍部落居民帶遊客體驗布農文化

南投縣信義鄉雙龍部落原住民文化豐富，配合雙龍瀑布七彩吊橋明天啟用，居民也舉辦「依希岸部落觀光嘉年華」，20日、21日、2...

天氣高溫遊客大減 彰化田尾業者合推振興券優惠搶商機

天氣熱，民眾紛紛躲進冷氣房，彰化縣田尾公路花園出現遊客減少的跡象，社團法人田尾公路花園協會為吸引人潮回籠，32名業者響應...

台中領重陽禮金要填金融資料？議員批洩個資助長詐騙

重陽節即將發放重陽禮金，但台中市府今年發出一張「敬老禮金金融帳戶匯款申請書」，由鄰長到家戶，讓長輩填寫，但不僅身分資料全...

東海地方自治中心民調 近7成市民反對台電中火機組

空汙問題是近10年來中台灣地區民眾最困惱的議題之一，近期因台電所屬的台中火力電廠2、3號打算重啟，再度引爆爭議。東海大學...

熱門新聞

高雄罷免黃捷下星期送罷免理由書 罷免陳致中有6連署點

竹市府輔導設立首家口罩工廠 每月產量260萬片

全球最大虎鯨海上裝置藝術來了！7月游進台南安平港

柯文哲宣布北市敬老卡愛心卡 獨享1000加碼金

苗栗的天空終於「解禁」 無人機飛友：悶太久了

桃園市機車汰舊換新加碼補助9千元 名額只剩1600人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。