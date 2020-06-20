垃圾委外處理難度高 南投縣考慮BOT興建焚化爐

南投縣垃圾堆積如山，成為棘手問題。南投縣長林明溱說，外縣市代為焚化垃圾，因當地居民反對和底渣處理越來越困難，南投還是需要自建焚化爐。名間鄉公所也提議在濁水溪縣界處作為設置地點。南投縣環保局長方信雄說，已經勘查設置地點，只要鄉親支持，將招商以BOT方式興建南投焚化爐。

南投縣垃圾委外清運，代處理的縣市以焚化爐歲修、居民反對、爐灰處理等問題，減少垃圾處理量，導致縣內垃圾消化慢，草屯和竹山轉運站垃圾堆積如山，環保署協調結果，只補助經費將垃圾封包堆積，縣府雖然加強資源分類減少垃圾量，同時規畫綠能處理廠，進一步分類垃圾，但全縣每日250公噸想要達成平衡仍有困難。

南投縣長林明溱說，南投沒有焚化爐只能仰賴外縣市代為處理，但近年外縣市代處理垃圾量越來越少，還要回運底渣，垃圾委外處理越來越困難，而光是10年來，垃圾轉運清理費用已達30億元，倒不如自行興建還比較划算。

各鄉鎮公所也對垃圾清理轉運同樣困擾，名間鄉公所率先建議，希望在彰化縣二水鄉交界的濁水溪北岸做為焚化爐用地，當地居民少，且清潔車可透過砂石專用道進出。