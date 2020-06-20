超酷畢典！ 弘光運休系學生攀岩騎車拿畢業證書

受疫情影響，弘光科技大學今年畢業典禮從6月17日23日分梯舉辦，其中運動休閒系安排畢業生代表攀岩取畢業證書，接著騎自行車接力把畢業證書送到會場；資訊管理系用電競賽事直播的方式，讓師生家長能立即留言送上祝福。語言治療與聽力學系、動物保健學士學位學程首屆畢業生則說，「第一屆畢業又遇上新冠肺炎，永生難忘。」

弘光科大校長黃月桂告訴畢業生，雖然今年無法擁有盛大的畢業慶典，但擁有最特別經驗，共同體驗前所未見的全球現象，一起防疫、一起面對經濟考驗，也一起見證提前準備的重要，「在防疫上要做周全的準備，在人生求職或求學的路上亦如是。」

黃月桂指出，或許疫情影響經濟，造成求職路上不如預期的順利，不過也鼓勵學生請換個角度思考，「這是給自己再多一點的時間做準備」，求職的路上發現自己還需補強之處、秉持學無止境的信念，繼續各項學習累積自己的競爭力。

運休系發揮課程特色，畢業典禮上安排攀岩、騎自行車。系主任張嚴仁說，「BMWS」運動基本能力為系上核心能力，包括自行車(Bicycle)、登山(Mountain)、武術(Wushu)、游泳(Swimming)，學生代表先在攀岩場攀爬領取畢業證書後，接著交棒給其他學生，再改以騎自行車的方式把證書傳送到會場，展現系上特色，全程直播讓無法到場家長看到學生的學習成果。