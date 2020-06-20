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維護空品 台東縣環保局將嚴格取締農地露天燃燒稻草
台東進入一期稻作收割季節，不少農民收割完即燃燒稻草，不過，台東縣環保局重申今年無開放農地露天燃燒稻草，為避免影響空汙，將嚴格巡查取締，違者處新台幣1200元以上10萬元以下罰鍰。
環保局表示，去年6月有條件開放燃燒稻草，因秋行軍蟲害問題，但今年並沒有特殊專案，所以沒有開放農地露天燃燒稻草，呼籲民眾勿隨意燃燒，配合政策規範。
為嚴格執行露天燃燒巡查作業，除安排稽查小組假日及夜間巡查，也將配合空拍機偵查，若經查獲有露天燃燒行為，將依據空氣污染防制法第32條暨同法第67條，處新台幣1200元以上10萬元以下罰鍰。
另若違反者為工商廠（場），可處新台幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。環保局強調，露天燃燒所產生的煙霧不但影響空氣品質、交通行駛安全，容易引起火災造成健康及財產損害。
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