中市推「青年農民輔導計畫」 預計7月開放報名
為鼓勵青年投入農業，台中市推出「青年農民輔導計畫」，學員須符合青農資格，還需自有或承租農地面積超過0.2公頃，或是農業設施面積逾0.1公頃才可報名參與，報名預計7月開跑，盼吸引18至45歲青農返鄉務農。
中市府2015年至2019年舉辦4屆「青年加農」，補助對象是對農業有興趣或初次投入農業的青年，年齡介於18至45歲。為了提升留農率，中市府今年改推「青年農民輔導計畫」，並建立青年農民資料庫，學員須符合青農資格，還需自有或承租農地面積超過0.2公頃，或是農業設施面積逾0.1公頃才可參與。
農業局表示，「青農輔導計畫」將優先遴選由台中市各區農會登記在案的青農，學員需經過120個小時共通培訓課程及120個小時農場實務見習，總共可領6萬元培訓津貼，限額30名，預定7月開放報名。
另外，農業局也推出「農場經營輔導補助」，補助人數50人，若申請審核通過，農業局每年可補助青農10萬元購買農業資材，最多可連續申請3年，報名即日起至6月30日止。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言