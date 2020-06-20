中市推「青年農民輔導計畫」 預計7月開放報名

為鼓勵青年投入農業，台中市推出「青年農民輔導計畫」，學員須符合青農資格，還需自有或承租農地面積超過0.2公頃，或是農業設施面積逾0.1公頃才可報名參與，報名預計7月開跑，盼吸引18至45歲青農返鄉務農。

中市府2015年至2019年舉辦4屆「青年加農」，補助對象是對農業有興趣或初次投入農業的青年，年齡介於18至45歲。為了提升留農率，中市府今年改推「青年農民輔導計畫」，並建立青年農民資料庫，學員須符合青農資格，還需自有或承租農地面積超過0.2公頃，或是農業設施面積逾0.1公頃才可參與。

農業局表示，「青農輔導計畫」將優先遴選由台中市各區農會登記在案的青農，學員需經過120個小時共通培訓課程及120個小時農場實務見習，總共可領6萬元培訓津貼，限額30名，預定7月開放報名。