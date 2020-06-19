疫情趨緩 台中穿木屐躦鯪鯉慶端午恢復舉辦

台中市「犁頭店穿木屐躦鯪鯉」端午民俗活動，今年因新冠肺炎而宣布停辦，由於國內疫情趨緩，萬和宮今天表示，為回應鄉親期待，決定在端午節當天恢復舉辦，但規模會縮小。

萬和宮董事長蕭清杰表示，已傳承多年的「犁頭店穿木屐躦鯪鯉」端午民俗活動，早年由萬和宮與犁頭店民俗才藝活動促進會共同主辦，民國102年起由台中市政府民政局接手主辦，今年因為新冠肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）而宣布停辦。

隨著國內疫情趨緩，包括大甲媽祖遶境活動等宗教活動也陸續恢復舉辦後，蕭清杰說，將近半個月以來，幾乎每天都有信眾及遊客來電詢問是否舉辦端午民俗活動，充分表露民眾期待恢復舉辦的心情。

蕭清杰指出，儘管時間相當緊迫，為了滿足鄉親的期待，以及讓此一民俗文化資產的精神得以持續，日前萬和宮徵詢南屯區公所意見後，決定由萬和宮接手舉辦。但考量時間壓力，將縮小規模，改為半天，所有活動集中在萬和宮廟埕舉辦，而往年都會舉辦的千人穿木屐踩街活動今年則暫停。

活動將於端午節當天上午9時起登場，內容有端午民俗闖關、3人穿木屐及路上行舟親子競賽、端午立蛋等，還有品嚐粽子、麻芛湯、魚丸湯等應景節目。

為了提供受民眾歡迎的呷肉粽、配麻芛湯和魚丸湯，蕭清杰說，萬和宮要在短時間內洽妥150斤麻芛，還動員數十名志工揀麻芛；魚丸湯的100斤魚丸則由台中魚市場供應，另1500顆粽子則由文昌公廟負責。