申請天然氣台中市不同價 海線山城超貴住戶氣炸

天然氣申請收費，竟出現一市多制！議員曾朝榮今質詢爆料，台中市的透天集合住宅申請天然氣，原市區每戶表外管平均1萬5000元，但在海線或山區竟要索費4萬5000元，價差數倍；盧秀燕市長表示天然氣由中央管控、依區核發，形成壟斷事業，經發局長張峯源表示研擬訂中市的自治條例管控。

曾朝榮議員指出，目前台中有3家天然氣公司，但各自有負責區域，無法跨區服務，消費者也無從選擇，因此疑出現有業者獨占市場、胡亂開價。

據建築業者與不少民眾反映，3家業者價差很大，以裝接天然氣外管，其他兩家收費約1.5萬到2萬元，另一家業者卻要收到4.5萬；報價與申請天數也有差別，外縣市約7到10天，但台中有業者17天可審完，卻有業者要長達30天，不少餐廳急開業被耽擱，損失頗大。

曾朝榮透露，造成巨大價差，主要是使用高價工法，或刻意拉長管線距離，規畫高價的施工方式，也有使用高價材料等，加上台中市地下圖不公開，多數小市民不了解，就被當作「肥羊」宰。

市長盧秀燕說，水電、瓦斯都是中央特許行業，百分之百掌握，雖保障民眾使用便利，但未開放競爭也暢造成壟斷，且1區只開放1家無從選擇比較，也造成消費弱勢，會透過立委向中央反映，對這些特許行業約束。

經發局長張峯源表示，經濟部能源局將研修公用天然氣事業營業章程範本，納入營業章程規範，屆時全國將有統一標準規範。

目前海線與市區確出現收費價差與工法等問題，市府將函請天然氣公司開放用戶選擇施工工法，後續將列入年度查核重點，並研議制定監督天然氣管理的台中市自治條例，也會邀公用天然氣事業及建商座談交流，將審圖報價時間及工法等納入規範。