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七彩吊橋明天啟用 雙龍部落居民帶遊客體驗布農文化

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋明天營運，部落居民也將舉辦嘉年華活動，帶領遊客體驗布農文化。圖／南投縣政府提供
信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋明天營運，部落居民也將舉辦嘉年華活動，帶領遊客體驗布農文化。圖／南投縣政府提供

南投縣信義鄉雙龍部落原住民文化豐富，配合雙龍瀑布七彩吊橋明天啟用，居民也舉辦「依希岸部落觀光嘉年華」，20日、21日、25日至28日等6天在雙龍國小登場，邀請布農族創作歌手輪番演唱和原住民文化表演，帶領遊客深度體驗生態和布農族文化。

七彩吊橋全長342公尺，高度達110公尺，是全國最高最長吊橋，未開放先轟動，為了慶祝吊橋啟用，布農族人將以八部合音、迎賓舞迎接各地遊客。

「依希岸部落觀光嘉年華」以布農族文化為主軸，明天開幕結合縣政府原民局「烤大豬職人認證計畫術科考試」，中午12時由南投縣長林明溱縣分送烤大豬考試成果，讓遊客品嘗。

部落嘉年華期間，遊客憑吊橋門票每日上午11時安排烤大豬品嘗，每日限量300份，還有小米酒試飲，部落集章兌換小禮物，現場也有部落市集，可體驗DIY手作工藝及品嘗部落美食。

丹大布農生態旅遊協會也推出丹大好好玩七彩吊橋部落一日遊活動，由專業導遊帶領探訪部落，深入體驗布農文化，每人只要1200元，詳情可上協會官網查詢。

縣府也與豐榮客運合作，推出雙龍暢遊套票，遊客可以一次購買水里到雙龍的來回客運車票以及雙龍吊橋園區門票，同時加碼推出三橋聯票，包括「清境高空觀景步道」、「竹山瑞龍瀑布園區」以及「雙龍七彩吊橋」，各項優惠票券20日起對外販售。

林明溱說，南投縣有許多優質的戶外景點，歡迎大家來南投森呼吸。觀光處長陳志賢則表示，配合「安心旅遊」專案以及「振興券」政策，縣政府將加碼推出抽獎，7月1日發售「中台灣好玩卡」景點暢遊版及南投縣定版，讓大家超值玩南投。系列活動詳細資訊可上「走進南投」網站以及「樂旅南投FB粉絲專頁」查詢。

信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋明天營運，部落居民也將舉辦嘉年華活動，帶領遊客體驗布農文化。記者江良誠／攝影
信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋明天營運，部落居民也將舉辦嘉年華活動，帶領遊客體驗布農文化。記者江良誠／攝影
信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋明天營運，部落居民也將舉辦嘉年華活動，帶領遊客體驗布農文化。記者江良誠／攝影
信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋明天營運，部落居民也將舉辦嘉年華活動，帶領遊客體驗布農文化。記者江良誠／攝影

吊橋 布農族人 原住民

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