天氣高溫遊客大減 彰化田尾業者合推振興券優惠搶商機

天氣熱，民眾紛紛躲進冷氣房，彰化縣田尾公路花園出現遊客減少的跡象，社團法人田尾公路花園協會為吸引人潮回籠，32名業者響應振興券刺激消費辦法，各自擬訂優惠辦法，大多是滿額送小盆栽或打折，期待配合縣政府的振興經濟方案提高夏季來客量。

協會理事長李立宇說，新冠肺炎疫情期間，很多餐飲、飯店、觀光休閒業者採購園藝資材和植栽綠美化庭園，一方面讓員工有事可做，一方面整理環境迎接疫情解除後的商機，田尾鄉園藝業者過去半年生意還好。

李立宇表示，疫情解封後，觀光旅遊業者忙著遊客回升，田尾公路花園業者根據往年經驗，天氣燠熱，民眾不愛戶外活動，人潮減少，因此呼應政府振興政策及縣政府方案，32名田尾商圈的庭園景觀餐廳、園藝業者、腳踏車租賃、民宿、小吃業者各擬訂優惠辦法，一齊爭取振興券的經濟效益。