台中領重陽禮金要填金融資料？議員批洩個資助長詐騙

重陽節即將發放重陽禮金，但台中市府今年發出一張「敬老禮金金融帳戶匯款申請書」，由鄰長到家戶，讓長輩填寫，但不僅身分資料全要寫得清清楚楚，連金融存簿都要提供，老人憂心個資外洩，議員張家銨、曾朝榮和江肇國等人痛批「根本助長詐騙」。

台中市民政局長吳世瑋表示，會立即請區公所告知鄰長停止讓長輩填寫相關文件，市長盧秀燕也認為必須檢討改進。

以往重陽禮金多數發放現金，由鄰長代領再拿到家戶給長輩，但今年有長者反映，市府印製了「敬老禮金金融帳戶匯款申請書」，由鄰長拿到家戶讓長輩填寫，要提供詳細個資，還要有身分證與存款簿的影本。