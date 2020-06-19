東海地方自治中心民調 近7成市民反對台電中火機組

空汙問題是近10年來中台灣地區民眾最困惱的議題之一，近期因台電所屬的台中火力電廠2、3號打算重啟，再度引爆爭議。東海大學地方自治研究中心特地民調，調查結果有近8成台中市民認同，支持市府應持續推動減煤；另外，近7成市民反對台電重啟中火2部老舊機組，顯示台電身為指標性國營企業，應尊重民意。

東海大學地方自治研究中心執行長、政治系潘兆民教授表示，中火爭議從2年前選舉延燒至今，中央廢止台中的生煤管制自治條例，也打算重起2部老舊機組，引發各界議論，因此委託全國公信力民意調查公司進行電話民調。

潘兆民指出表示，問券調查針對台中市政府廢止中火2部老舊燃煤機組的作法，獲得78.8％市民認同；67.3％市民反對台電重啟中火2部老舊機組，顯示台電身為指標性國營企業，應尊重民意，順應國際減煤趨勢，不再重啟燃煤機組，減少溫室氣體排放，降低對空氣品質影響。

潘兆民說，認同台中市政府有權阻止中火重啟機組的市民高達70.9％；若未來中火重啟老舊機組，支持市府依法處置的市民也超過7成，達72.9％，顯示受空汙影響沒有人是例外者，呼籲盧市府應尊重民意，展現強力作為。

東海大學這份民調對象是台中市、年滿20歲的民眾，調查時間2020年6月10日至12日共3天，調查採用電腦輔助電話調查系統進行，完成有效樣本數845份，以95％信賴度估計，抽樣誤差在± 3.37個百分點之內。

潘兆民表示，從受訪的者反對台電重起2部機組的背景交叉分析，以年齡群組來看，50-59歲反對重起比例最高，人數達76.2%；而從藍、綠光譜分析，泛藍不同意比例81.1％。

潘兆民表示，東海地方自治研究中心對台灣民眾黨立場好奇，特別有一題詢問民眾黨支持者，高達81.6％不同意重起2部機組，立場幾乎與泛藍一致。而以台中市立委選區分析，第8選區不同意最高78.7％；台中市議員選區是第12選區（太平區）80.3%不同意最高。