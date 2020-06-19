中橫便道22.5K坍方全線中斷今搶通 中午12時起恢復通行

台中市和平區中橫便道22.5公里處，疑因連日下雨，加上地震不斷，造成土石鬆動，6月12日發生大規模坍方，地基嚴重受損，土石堆猶如小山，全線交通中斷，幸無人車傷亡。公路總局二工處谷關段調度機械進行搶修，終於在今天上午搶通，中午12時起恢復通車。

中橫便道為台中往返梨山主要道路，12日上午8時許，中橫便道22.5公里處發生小規模落石，谷關工務段立刻出動機具前往清理，約8時40分搶通，未料9時20分發生大規模崩坍。

現場工程人員先聽見轟然巨響，整片山壁瞬間坍方，大量土石砸下，致地基嚴重受損，土石堆如小山，道路完全中斷。工程人員錄影中差點被落石砸中，直喊「下來了」、「撤退撤退」，生死一瞬間。

災後谷關工務段立即出動空拍機進行空拍，掌握災點坡面情形，崩塌範圍高度超過80公尺、長度約40公尺；另谷關段人員也在第一時間前往災點深入勘查，數十噸的大型巨石橫阻要道，且坡面浮石鬆動岩體仍相當多，積極動度機械，在險峻的環境下，進行兩端同步清坍。

谷關工務段長呂正安表示，施工單位全力部署，時時監看坡面，以確保進場清坍的安全，施工人員也把握好天氣，早出晚歸全力趕工，力拼在端午節連假前提早搶通，終於提前於今天上午搶通，以利民眾能在端午連假前返鄉整備。