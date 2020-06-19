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飆高溫 社頭風雨籃球場落成 遮陽好福利

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
社頭鄉運動公園的風雨籃球場今天落成典禮由劉錦昌與彰化縣副縣長洪榮章等人主持，以後民眾就能不受限於天氣運動健身。圖／社頭鄉公所提供
社頭鄉運動公園的風雨籃球場今天落成典禮由劉錦昌與彰化縣副縣長洪榮章等人主持，以後民眾就能不受限於天氣運動健身。圖／社頭鄉公所提供

各地飆高溫，在炎熱的夏天風雨球場成為熱門運動場地，彰化縣社頭鄉運動公園的風雨籃球場今天落成，鄉長劉錦昌說，以往受限於下雨或烈日，民眾得中斷運動，有了風雨球場就可讓民眾不受限於天氣運動健身，且此座球場還設有方便身障者調整籃框高度的設計，讓各族群都能享受運動休閒的權利。

社頭鄉風雨球場今天落成典禮由劉錦昌與彰化縣副縣長洪榮章、社頭鄉代會主席翁嘉壕等人主持，劉錦昌說，斥資1590萬的風雨球場由教育部體育署補助經費興建，球場配有2 座壁掛升降籃框，可調整高度，屋頂以圓弧波浪造形設計，讓築物兼具如藝術品般美觀。

劉錦昌說，公所希望能建置完善的運動設施，帶動全鄉運動風氣，也能讓年輕學子有舒緩壓力、調適身心的好去處。

社頭鄉運動公園的風雨籃球場今天落成典禮由劉錦昌與彰化縣副縣長洪榮章等人主持，以後民眾就能不受限於天氣運動健身。圖／社頭鄉公所提供
社頭鄉運動公園的風雨籃球場今天落成典禮由劉錦昌與彰化縣副縣長洪榮章等人主持，以後民眾就能不受限於天氣運動健身。圖／社頭鄉公所提供
各地飆高溫，在炎熱的夏天風雨球場成為熱門運動場地，彰化縣社頭鄉運動公園的風雨籃球場今天落成啟用，讓民眾不受限於天氣運動健身。記者林宛諭／攝影
各地飆高溫，在炎熱的夏天風雨球場成為熱門運動場地，彰化縣社頭鄉運動公園的風雨籃球場今天落成啟用，讓民眾不受限於天氣運動健身。記者林宛諭／攝影

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