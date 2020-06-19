飆高溫 社頭風雨籃球場落成 遮陽好福利

各地飆高溫，在炎熱的夏天風雨球場成為熱門運動場地，彰化縣社頭鄉運動公園的風雨籃球場今天落成，鄉長劉錦昌說，以往受限於下雨或烈日，民眾得中斷運動，有了風雨球場就可讓民眾不受限於天氣運動健身，且此座球場還設有方便身障者調整籃框高度的設計，讓各族群都能享受運動休閒的權利。

社頭鄉風雨球場今天落成典禮由劉錦昌與彰化縣副縣長洪榮章、社頭鄉代會主席翁嘉壕等人主持，劉錦昌說，斥資1590萬的風雨球場由教育部體育署補助經費興建，球場配有2 座壁掛升降籃框，可調整高度，屋頂以圓弧波浪造形設計，讓築物兼具如藝術品般美觀。