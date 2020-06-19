日月潭國際扶輪社募款5萬美元 助南投人C肝篩檢

南投縣前年364人死於肝病，南投縣衛生局與日月潭國際扶輪社合作，募集美金5萬元用於C型肝炎篩檢，可提供7500名縣民篩檢，希望早期發現、治療，保障南投鄉親健康。

南投縣副縣長陳正昇說，扶輪社善款捐助C型肝炎篩檢，年齡層為40到69歲南投縣民，信義鄉配合中央原鄉全治規畫為30至75歲，為避免重複篩檢，以未符合今年成人預防保健BC型肝炎篩檢，及未曾篩檢過C型肝炎民眾為補助對象，以善用社會愛心及節省醫療資源。

衛生局長黃昭郎說，南投縣前年364人死於肝病，其中肝癌和肝內膽管癌207人、慢性肝炎及肝硬化157人。縣長林明溱希望加強篩檢，提醒罹病民眾早期治療，而配合健保署將C型肝炎全口服新藥納入健保給付，治癒率可達97%以上且副作用低、療程短，對罹患C型肝炎民眾是一大福音。