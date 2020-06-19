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日月潭國際扶輪社募款5萬美元 助南投人C肝篩檢

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣衛生局和日月潭國際扶輪社合作，擴大C型肝炎篩檢，保障南投鄉親健康。記者江良誠／攝影
南投縣衛生局和日月潭國際扶輪社合作，擴大C型肝炎篩檢，保障南投鄉親健康。記者江良誠／攝影

南投縣前年364人死於肝病，南投縣衛生局與日月潭國際扶輪社合作，募集美金5萬元用於C型肝炎篩檢，可提供7500名縣民篩檢，希望早期發現、治療，保障南投鄉親健康。

南投縣副縣長陳正昇說，扶輪社善款捐助C型肝炎篩檢，年齡層為40到69歲南投縣民，信義鄉配合中央原鄉全治規畫為30至75歲，為避免重複篩檢，以未符合今年成人預防保健BC型肝炎篩檢，及未曾篩檢過C型肝炎民眾為補助對象，以善用社會愛心及節省醫療資源。

衛生局長黃昭郎說，南投縣前年364人死於肝病，其中肝癌和肝內膽管癌207人、慢性肝炎及肝硬化157人。縣長林明溱希望加強篩檢，提醒罹病民眾早期治療，而配合健保署將C型肝炎全口服新藥納入健保給付，治癒率可達97%以上且副作用低、療程短，對罹患C型肝炎民眾是一大福音。

衛生局也整合醫療團隊，透過醫療院所門診、社區健康篩檢活動等方式，提供縣民方便的C型肝炎篩檢，也配合員工健檢時，提供勞工朋友篩檢服務，截至6月3日已篩檢2840人，陽性有107名，陽性者由醫療院所及衛生所積極輔導就醫追蹤，其中7人已開始用藥，11人排除，其餘個案持續追蹤中，林明溱呼籲縣內符合篩檢資格民眾，洽詢衛生局或各鄉鎮市衛生所，及早篩檢，為自己健康把關。

南投縣衛生局和日月潭國際扶輪社合作，擴大C型肝炎篩檢，保障南投鄉親健康。記者江良誠／攝影
南投縣衛生局和日月潭國際扶輪社合作，擴大C型肝炎篩檢，保障南投鄉親健康。記者江良誠／攝影

衛生局 肝炎 健保

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