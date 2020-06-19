「鐵血」方仰寧調升警政委員 仍親自督陣大甲媽護轎

內政部警政署昨天（18日)發布彰化縣警察局長方仰寧調升警政署警政委員，但方仰寧仍不鬆懈，還堅守最後崗位，從昨天下午到今天凌晨仍親自督陣大甲媽姐回鑾護轎勤務，而且身先士卒，走在鑾駕前頭指揮，是歷年來罕見親自指揮護轎的警察局長。

歷年來，大甲媽祖遶境行程護轎勤務，都由當地分局長擔任指揮官，甚少警察局長親自披褂上陣，而在此次大甲媽祖遶境，方仰寧未因早已內定升任警政委員，就稍有鬆懈，仍秉持一貫身先士卒的做事風格，先是來程通過以搶轎惡名昭彰的民生地下道，他親自到場指揮。

17日，大甲媽祖回鑾到彰化縣埤頭鄉，有「冷面殺手」之稱的前槍擊要犯謝惠仁，率地方巨頭接駕送金牌，方仰寧也到場掌握，防止意外發生。

本次大甲媽進香去程，發生兩員警被煙火炸傷，以及在大村鄉發生進香隊伍執士團與信眾肢體衝突事件，方仰寧發揮「鐵血性格」，昨天回鑾彰化市時，即部署超過500名警力，從衝突熱點大埔路起，就跟在鑾轎周邊，親自指揮調度，遇有可疑對象，即要求員警立即排除，沿途人潮雖多，仍順利在晚間7時許，進駐彰化天后宮。

今天凌晨零時，大甲媽祖從天后宮起駕，警方首度在永樂街兩側架設柵欄及警察人牆，與讓行進動線更加順暢，方仰寧仍然站在最前頭，在人群簇擁、摩肩擦踵下，要求員警嚴格管制，還不時親自下令將群眾隔離，讓鑾轎行進更加平和順利。