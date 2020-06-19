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綠質疑肉品市場轉型 盧秀燕：拆建比遷建更徹底

聯合報 / 記者陳秋雲／台中報導
民進黨議員要求市府拆建肉品市場，要求提出配套措施。記者陳秋雲／攝影
民進黨議員要求市府拆建肉品市場，要求提出配套措施。記者陳秋雲／攝影

台中市北區肉品市場轉型活化，改建為複合式商場、萬坪公園與社會住宅。民進黨團議員批評，地方希望有更好的商場而不是肉品大樓，原地改建「扼殺」北區發展的可能，也擔心肉品供應與價格波動。

「拆建比遷建更徹底！」市長盧秀燕表示，肉品市場拆遷無論到哪一區，都會遇到民意反彈。為維護環境品質兼顧市場需求，市府審慎評估，決議原地轉型活化，商戶可依需求向周遭肉品市場購買豬隻，貨源不會缺乏。

民進黨議員李天生、蔡耀頡、周永鴻等人說，北區肉品市場改建肉品大樓等，但這是北區在地民眾要的嗎？議員賴佳微說，台中已有許多知名大賣場、商場，真的需要肉品大樓嗎？再活化的方式必須開放招商，引進眾所歡迎的大品牌。

議員江肇國說，肉商與肉品加工業者都擔心無法就近取得肉品，可能造成肉價上漲，豬肉的新鮮也受質疑。

農業局長蔡精強說，肉品可藉由高端冷鏈技術保鮮，新鮮不成問題。肉品市場轉型後，將肩負價格調控的角色，平衡市場供需。盧秀燕也說，台北、基隆都沒有屠宰業務，也不影響溫體豬肉供應與品質。

李天生表示，肉品市場每天屠宰1200頭豬隻，肩負供應豬肉重任，市府拆建應提出配套措施，1200頭豬隻供應量要如何因應，業者何去何從，影響重大。

蔡精強說，除台中外，彰化、雲林、南投、苗栗等縣市也有肉品拍賣，各商戶有各自通路買豬肉。市府也會推展分切加工，加強汙染防治，確保環境品質。

肉品市場現址完成都市計畫變更，包含商業、公園及住宅用地。商業區將轉型複合式商場，規劃生鮮超市及餐飲；公園區保留舊建物，作為觀光、展示、市集等用途，周邊綠美化改造為美樂地公園；住宅區則將規劃社會住宅，打造良好生活機能。

肉品 民進黨 盧秀燕

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