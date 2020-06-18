田中鎮長被監察院彈劾 洪麗娜泣訴：拒絕鎮廟變家廟

彰化縣田中鎮長洪麗娜因兼任乾德宮媽祖廟代表人最近被監察院彈劾，違反公務員服務法未經許可不得兼職規定。洪麗娜今天委曲泣訴，她只是拒絕「鎮廟變家廟」的情事發生，會繼續捍衛乾德宮信徒的權益。

洪麗娜說，乾德宮自1950起就由當時的管委員會授權由當時的鎮長謝樹生擔任管理人，之後一直都是由接任的鎮長擔任管理人，且後來又頒佈乾德宮暫行管理組織章程規定其業務由鎮公所輔導代管，並設暫行管理委員會，由田中鎮長兼任主任管理員。

乾德宫主導權風波已歷經二任鎮長，前鎮長鄭俊雄（現任縣議員）卸任後籌組乾德宮管委員，與前鎮長謝文賢摃上。洪麗娜2年前就任後也以乾德宮主委自居，但鄭俊雄籌組的管委會卻也選出乾德宮主委蔡明煌，才會一直有管委會鬧雙胞爭議。

洪麗娜說，她就任後發現有心人士組成的組織偽造乾德宮原始印鑑向縣府籌組管委會的情況。為捍衛乾德宮的經營以及廟產不落入有心人士手中，才會以乾德宮管理人名義發文田中鎮公所、縣政府以及法院，以停止有心人士所申請的管理委員會入侵乾德宮，無奈竟成為被有心人士檢舉的證據。因此即在今年初召開管委會，並由委員推舉出委員許廷彬擔任管理人一職，卻仍遭到監察院的彈劾處分。

洪麗娜說，上任後她發現乾德宮在田尾鄉有將近七公頃市價大約兩億元資產，才恍然大悟有心人士為何從2014年起就積極想入侵乾德宮。她會在接到公務員懲戒委員會來文後提出答辯，期待可以獲得公允的對待。作為媽祖的信徒，她會勇敢面對這些打壓及抹黑，也會和乾德宮所有的委員努力捍衛乾德宮及信徒權益。

鄭俊雄表示，他在鎮長卸任前，縣府即指示未來鎮長不能接任乾德宫管理人，應籌組合法管委會。所以他邀集在地里長、社區理事長及廟務人員一起推動籌組管委會，一切都公開依法行事，且縣府也已核發寺廟登記證，並選出主委蔡明煌。