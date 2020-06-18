快訊

內神通外鬼兩年多詐3億 兆豐銀去除人為鑑價防弊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

田中鎮長被監察院彈劾 洪麗娜泣訴：拒絕鎮廟變家廟

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣田中鎮長洪麗娜因兼任乾德宮代表人，最近被監察院彈劾。她秀出乾德宮歷任主委都是由鎮長擔任及乾德宮有近兩億元土地資產等資料。記者林宛諭／攝影
彰化縣田中鎮長洪麗娜因兼任乾德宮代表人，最近被監察院彈劾。她秀出乾德宮歷任主委都是由鎮長擔任及乾德宮有近兩億元土地資產等資料。記者林宛諭／攝影

彰化縣田中鎮長洪麗娜因兼任乾德宮媽祖廟代表人最近被監察院彈劾，違反公務員服務法未經許可不得兼職規定。洪麗娜今天委曲泣訴，她只是拒絕「鎮廟變家廟」的情事發生，會繼續捍衛乾德宮信徒的權益。

洪麗娜說，乾德宮自1950起就由當時的管委員會授權由當時的鎮長謝樹生擔任管理人，之後一直都是由接任的鎮長擔任管理人，且後來又頒佈乾德宮暫行管理組織章程規定其業務由鎮公所輔導代管，並設暫行管理委員會，由田中鎮長兼任主任管理員。

乾德宫主導權風波已歷經二任鎮長，前鎮長鄭俊雄（現任縣議員）卸任後籌組乾德宮管委員，與前鎮長謝文賢摃上。洪麗娜2年前就任後也以乾德宮主委自居，但鄭俊雄籌組的管委會卻也選出乾德宮主委蔡明煌，才會一直有管委會鬧雙胞爭議。

洪麗娜說，她就任後發現有心人士組成的組織偽造乾德宮原始印鑑向縣府籌組管委會的情況。為捍衛乾德宮的經營以及廟產不落入有心人士手中，才會以乾德宮管理人名義發文田中鎮公所、縣政府以及法院，以停止有心人士所申請的管理委員會入侵乾德宮，無奈竟成為被有心人士檢舉的證據。因此即在今年初召開管委會，並由委員推舉出委員許廷彬擔任管理人一職，卻仍遭到監察院的彈劾處分。

洪麗娜說，上任後她發現乾德宮在田尾鄉有將近七公頃市價大約兩億元資產，才恍然大悟有心人士為何從2014年起就積極想入侵乾德宮。她會在接到公務員懲戒委員會來文後提出答辯，期待可以獲得公允的對待。作為媽祖的信徒，她會勇敢面對這些打壓及抹黑，也會和乾德宮所有的委員努力捍衛乾德宮及信徒權益。

鄭俊雄表示，他在鎮長卸任前，縣府即指示未來鎮長不能接任乾德宫管理人，應籌組合法管委會。所以他邀集在地里長、社區理事長及廟務人員一起推動籌組管委會，一切都公開依法行事，且縣府也已核發寺廟登記證，並選出主委蔡明煌。

鄭俊雄說，希望洪鎮長能放下，才不會讓媽祖婆為難，畢竟鎮長要做的事很多，不應該只堅持在乾德宮，才能讓紛爭落幕。

彰化縣田中鎮長洪麗娜因兼任乾德宮代表人最近被監察院彈劾，違反公務員服務法未經許可不得兼職規定，洪麗娜今天委曲泣訴，她只是拒絕「鎮廟變家廟」的情事發生，會繼續捍衛乾德宮信徒的權益。 記者林宛諭／攝影
彰化縣田中鎮長洪麗娜因兼任乾德宮代表人最近被監察院彈劾，違反公務員服務法未經許可不得兼職規定，洪麗娜今天委曲泣訴，她只是拒絕「鎮廟變家廟」的情事發生，會繼續捍衛乾德宮信徒的權益。 記者林宛諭／攝影

媽祖 公務員 監察院

延伸閱讀

社子島開發被監院發文糾正 北市府回應「尊重」

過好幾手還有得貪 花蓮卓溪鄉前鄉長撤職並停用3年

監院轉型 恐難杜憲法爭議

田中鎮長洪麗娜違法兼職 監察院通過彈劾

相關新聞

田中鎮長被監察院彈劾 洪麗娜泣訴：拒絕鎮廟變家廟

彰化縣田中鎮長洪麗娜因兼任乾德宮媽祖廟代表人最近被監察院彈劾，違反公務員服務法未經許可不得兼職規定。洪麗娜今天委曲泣訴，...

水上鄉民3個月前抗議基地台 現在手機沒訊號又喊崩潰

嘉義縣水上鄉寬士村民3月15日，抗議中華電信等三家電信公司手機基地台距民宅近，因租約到期，新址遭抗議無法設立，導致15日...

因應疫情歇業2個月 裕毛屋超市台中公益店20日恢復營業

國內知名的裕毛屋超市台中公益店、崇德店，因應疫情關係，4月6日起暫停營業，避免疫情擴散。最近疫情緩和，裕毛屋超市台中公益...

影／台中在各校設冷氣經費不足要募款？ 民進黨議員不同調

台中市政府連續兩年，每年編列5000萬逐年安裝國中小教室冷氣，但全數學校裝冷氣，還缺16億元。市府透過民間社團丶宮廟捐款...

台中萬和宮宣布 南屯穿木屐躦鯪鯉慶端午活動不喊停

因疫情考量，台中市政府決定今年不舉辦已傳承多年的「犁頭店穿木屐躦鯪鯉」端午節民俗活動，但萬和宮媽祖廟認為疫情已有緩和，為...

影／打造南投不老城 低GI飲食可望導入長照共餐

南投縣高齡化問題嚴重，南開科技大學執行「打造南投不老城鎮」計畫，不僅將高齡人力再利用，更鎖定銀髮族飲食問題，針對「三高」...

許淑華牽線 神秘企業家捐贈南投1908套可調式課桌椅

立法委員許淑華和北部一名熱心企業家，今天捐贈水里鄉水里國小及成城國小兩校各60組可調式課桌椅。許淑華說，這名企業負責人為...

公有零售攤商世襲不能轉讓？ 中市府：涉公安就須遷離

台中市議會今進行市政總質詢，民進黨江肇國議員指出，經發局要求臨時攤若非攤位登記者的直系血親就無法享轉讓權利，甚至要求遷離...

鰻苗銳減蒲燒鰻近10年漲價4倍 彰化漁民組護魚巡守隊

彰化以前是鰻魚王國，尤其是鹿港地區，後來鰻魚苗減少而沒落，為讓鰻魚苗源源不竭，縣府2014年公告舊濁溪自二溪路溪湖橋起至...

影／用路人看過來！中市台74線松竹潭子段晚間施工封閉

交通部高速公路局第二新建工程處國4豐潭段工程銜接台74線之拓寬施工預計6月18日(星期四)晚間21時30分起至翌日5時3...

南投議會舊大樓閒置如廢墟 議長要求規畫為停車場

南投縣舊議會大樓閒置多年，縣府希望以BOT興建為影城。去年舊大樓拆除，卻因新冠肺炎疫情，仍無廠商投資。南投縣議會議長何勝...

孟加拉個案涉疫調不實！中市衛生局：最高開罰30萬

台中市長盧秀燕今天在市議會接受質詢時表示，孟加拉夫妻個案因向疫調人員陳述不實， 中市衛生局將開罰6至30萬元。

熱門新聞

水上鄉民3個月前抗議基地台 現在手機沒訊號又喊崩潰

影／追求放鬆藏孝心 他砸2億把峇里島Villa搬到台灣

台南馬沙溝遊憩區斥資5千萬改造 25日試營運穿比基尼免費入園

桃園這23條免費樂活巴 8月起轉型為收費路線

注意！台南佳里市區4大路段翻新 路平專案6月下旬動工

孟加拉個案涉疫調不實！中市衛生局：最高開罰30萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。