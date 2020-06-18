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台中衛生所主任遭控搶驗屍 市府：同區就近服務

中央社 / 台中18日電

台中市北區衛生所單月驗屍量達上百具，議員鄭功進今天爆料有家屬通知醫師至殯儀館相驗，也遭這名衛生所主任「搶屍」相驗。市府表示，因殯儀館在北區，才就近找北區衛生所。

鄭功進今天在市政總質詢中要求北區衛生所主任列席備詢，這名主任除表示相驗程序很清楚，也否認有「相驗霸凌」。市長盧秀燕也說，由於公職醫師與民間醫師相驗費用不一樣，因此民眾大多才請公醫，且因殯儀館在北區，所以會就近找北區衛生所。

鄭功進今天表示，接獲多名醫師陳情北區衛生所主任連續搶屍相驗，幾乎整天都在殯儀館看守，單月相驗服務量破百件。

鄭功進舉例指出，有家屬聯繫知名的法醫前往殯儀館驗屍，但法醫前後3次都被北區衛生所主任「搶屍」，硬要死者家屬將「大體」讓給這名主任相驗，甚至將醫師名字改為這名主任，有如行政霸凌。

台中市衛生局表示，衛生局與生命禮儀管理處為提供簡便開立死亡證明書服務，有在崇德殯儀館內設置「行政相驗駐點醫師服務處」，並由北區衛生所醫師於週一及週四上午、週一至週五下午駐點服務。

至於行政相驗費用，衛生局指出，因公職醫師與民間醫師費用不一樣，公家收費為1000元，費用納入公庫，民間收費依台中市西醫醫療機構收費標準，其中驗屍費約2000至6500元，未來將規劃北區衛生所醫師於週一至週五下午1時至3時提供駐點服務，其餘時間則由台中市行政相驗指定醫療機構，提供相驗服務。

衛生所 醫師 台中市

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