影／台中在各校設冷氣經費不足要募款？ 民進黨議員不同調

台中市政府連續兩年，每年編列5000萬逐年安裝國中小教室冷氣，但全數學校裝冷氣，還缺16億元。市府透過民間社團丶宮廟捐款，不過民進黨議員不同調，正國會指形同「不樂之捐」新潮流議員則認為「盡快改善學習環境！」市長盧秀燕大嘆公務員難為。

根據教育局今年1月的統計，台中市已完成安裝冷氣的國中小教室約有3600間，尚待裝設冷氣的教室，國小有7900間，國中有2100間，合計全市約有１萬間國中小教室是沒有安裝冷氣設備的。

台中市統計目前還缺經費約16億元，由於需求經費龐大，市府在區長交流座談會中決議洽請各宮廟熱心捐助。

市議員李天生、蔡耀頡、江肇國18日質詢批評此舉公然違反「公益勸募條例」規定，並且造成各宮廟財務負擔，形同「不樂之捐」。

李天生說，市府要求公所依「台中市辦理宗教團體捐資興辨公益慈善及社會教化事業獎勵要點」私下打電話向宮廟指定要求捐贈冷氣，希望達成上級要求。

議員表示，各宮廟抱怨，市府今年已經先後向宮廟勸募台灣燈會、學校平版電腦、購物節及學校冷氣，由於都是臨時提出，已經造成宮廟財務沈重負擔。

新潮流系議員林祈烽丶施志昌丶鄭功進指出，這樣的預算執行速度太慢，如果學生運氣差一點，唸國小時沒有冷氣教室，國中3年都畢業了，還是沒有冷氣可吹，這樣合理嗎？