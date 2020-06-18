台中萬和宮宣布 南屯穿木屐躦鯪鯉慶端午活動不喊停

因疫情考量，台中市政府決定今年不舉辦已傳承多年的「犁頭店穿木屐躦鯪鯉」端午節民俗活動，但萬和宮媽祖廟認為疫情已有緩和，為滿足鄉親殷切期待，今宣布自行在端午節當天舉辦，但所有活動集中在廟埕、時間僅半天，往年千人穿木屐踩街暫停。

萬和宮董事長蕭清杰說，早年由萬和宮與犁頭店民俗才藝活動促進會共同舉辦「犁頭店穿木屐躦鯪鯉」的端午節活動，2013年起由市政府民政局接手，但市府因新冠肺炎疫情決定今年停辦。

但隨著國內疫情穩定，內政部宣布擴大放寬宗教場所及宗教集會活動防疫限制措施，近半個月以來，幾乎每天都有信眾、遊客詢問：「端午節萬和宮要不要辦活動?」殷切希望恢復舉辦端午民俗活動的心情，充分流露。

他說，雖然活動規模縮小，但仍依舊規畫端午民俗闖關、三人穿木屐及路上行舟親子競賽、端午立蛋，以及品嘗粽子、麻芛湯、魚丸湯等佳節應景項目，讓此一民俗文化資產的精神得以維持，不至於中斷；當天也設置穿木屐躦鯪鯉傳統教育看板和贈送特別製作的荷葉扇