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彰縣府雙月刊改版走文青風 盼增加在地認同感

中央社 / 彰化18日電

「希望藉刊物讓更多人看見彰化」，彰縣雙月刊「美好彰化」改版，總編輯李明璁說，美好彰化不僅是縣府的雜誌，更是縣民的雜誌，也期盼藉雜誌增加彰化人對家鄉的認同感。

由彰化縣政府出版的雙月刊「美好彰化」重新改版，改版後的雜誌揚棄以往公家機關刊物政令宣導的形式，整本雜誌改走「文青風」，除了封面「美好彰化」4個字重新設計外，也特別使用彰化在地高麗葉園的照片，搭配彰化在地插畫家黃柏花的作品。

而雜誌也設計「移住時光」特輯，介紹在彰化田尾從事園藝工作的大馬少女微微、來自智利的大城廟婆羅美智以及在北斗農作的陳光鏡夫婦，編輯團隊也專訪了負責防疫的衛福部立彰化醫院檢驗科主任游雅言。

李明璁接受中央社記者採訪時說，當初在發想刊物主題時，就想到彰化縣因為在台中市旁邊，面積也沒有特別大，因此很容易被遺忘忽略，有時民眾對鹿港的印象，還比彰化縣來得深刻，但他認為，彰化有很多特產以及人物可介紹，讓彰化印象更鮮明。

至於縣府政令宣導的資訊，雜誌則是採用圖表以及放大字體方式處理；李明璁解釋，畢竟是一本縣府的刊物，還是需要跟民眾說明縣府做了什麼，內容也考量到長者需求放大字體，並介紹防疫紓困資訊。

李明璁指出，這本雜誌雖然是一本「縣政府」的雜誌，但他也希望是一本屬於彰化縣民的雜誌，而彰化雖小，且依附在台中市的旁邊，但他認為彰化的認同感應該要更強，在雜誌出版後，很多彰化人看到雜誌動人的故事，也都從臉書等管道表達認同感，並驕傲說出自己的家鄉在彰化。

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