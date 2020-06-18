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台中肉市轉型擬撤屠宰 盧秀燕：不影響溫體肉供應

中央社 / 台中18日電

台中市政府擬將肉品市場改建為商業大樓，並取消現有屠宰功能，多名台中市議員擔憂市民恐吃不到溫體肉，市長盧秀燕今天表示，即使中市沒有屠宰，也不影響溫體豬肉的供應。

位於台中市北區的台中肉品市場長期影響環境衛生，當地住戶都希望能夠遷移，為解決肉品市場爭議，市府決定原地改建為商業大樓，取消原有的屠宰及拍賣業務，轉型為肉品公司，並且開闢複合式商場、公園及社會住宅。

台中市議員李天生、蔡耀頡、江肇國、賴佳微、周永鴻等人在市政總質詢中批評，市府片面決定，並未尊重現行肉品市場董事會，此舉將造成屠宰業者移轉到台中其他屠宰場，製造更多的污染危害，遠途運來的冷凍豬肉也會增加成本，造成價格上漲，也無法製作優質的肉鬆、肉乾等加工食品。

盧秀燕表示，肉品市場拆遷是市府長期的棘手問題，無論到哪一區，都會遇到民意反彈，為維護居民環境品質，兼顧市場需求，市府才決議原地轉型活化，商戶可按市場機制向周遭肉品市場購買豬隻，沒有貨源缺乏的問題。

江肇國則擔心未來市民買不到溫體肉，也質疑市府聲稱的冷鏈技術運送是否能維持肉質新鮮度，盧秀燕指出，以台北、基隆為例，儘管兩縣市均沒有屠宰業務，但也不影響溫體豬肉的供應與新鮮品質。

台中市農業局長蔡精強也表示，現今農業技術進步，肉品藉由冷鏈技術保鮮，例如台灣豬肉從口蹄疫疫區除名，都可賣到國外，不會有不新鮮的問題，未來肉品市場轉型後，更將肩負起價格調控的角色，穩定價格，平衡市場供需。

肉品 台中市 盧秀燕

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