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南投推屋頂太陽光電 110年目標千戶容量6千瓩

中央社 / 南投縣18日電

南投縣政府配合「綠能屋頂全民參與」推動方案，第一階段盤點縣內共有159處有意參與的潛在案場，盼明年達成屋頂型太陽光電發電系統設置1000戶、裝置容量6MW（千瓩）目標。

為積極配合政府推動綠能屋頂全民參與政策，台灣電力公司南投區營業處今天舉辦南投縣再生能源發展座談會暨再生能源面面觀專題演講，邀南投縣政府、光電業者、台電相關部門主管近70人出席，盼藉產、官、學界討論，整合介面及縮短作業期程，以擴大實施成效。

台電南投區處處長李宣昌表示，太陽光電發電系統完成併聯容量，經政府、業者、台電三方共同努力推動下，太陽光電已併聯容量有逐年增加趨勢。

李宣昌說，為加速辦理太陽光電發電系統併聯案件，台電除每月召開推動管控會議，也與縣府、公會等單位成立通訊群組，立即反映與處理問題，有效提升併聯作業效率，早日完成太陽光電發電系統併聯躉售電能。

縣府表示，透過費率加成，提高綠能屋頂方案誘因，經第一階段盤點，南投縣共有159處有意願參與的潛在案場，位於埔里、魚池、南投、草屯等地，盼在台電、縣府、業者共同努力下，明年能達成屋頂型太陽光電發電系統設置1000戶、裝置容量6MW目標。

台電 再生能源 埔里

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