影／打造南投不老城 低GI飲食可望導入長照共餐

南投縣高齡化問題嚴重，南開科技大學執行「打造南投不老城鎮」計畫，不僅將高齡人力再利用，更鎖定銀髮族飲食問題，針對「三高」長輩開發低GI料理，今更以餐盒形式供給在地長者品評，未來更將結合長照共餐，導入社區進行試辦。

南開科大USR團隊指出，南投縣65歲以上逾8萬人，占全縣人口17.23%，人口老化問題嚴重，是全國第三高齡化縣市，但老了不代表沒用，透過學習訓練就是高齡人力能為社會提供服務，有社區長輩學會織圍巾去指導小學生，老少共學。

只不過，高齡學習及活動力建立在健康上，因此推動「養生料理餐飲服務」，餐飲管理系副教授劉正智表示，經調查發現在地社區長者多有高血糖、高血壓、高油脂的「三高」症狀，跨域協同校內營養專長、廚藝專技教師討論所需餐飲型態。

經評估後，以「DGI地中海飲食」最符合長輩需求，因為追求低GI值不一定要少吃，而是著重食材選用及烹調工序，一樣能吃得好、吃得飽，但又降低用餐後升糖狀況發生，所以著手研發兼顧低GI養生菜色，兼顧銀髮族健康及用餐品質。

南開科大USR師生團隊透過低GI料理PK賽進階調配菜單，今以醬烤梅花豬排藜麥飯、素食高麗菜飯2款低GI餐盒，免費提供給草屯御史社區長照巷弄站，與站內長輩分享研發成果，並進行滿意度品評和建議。