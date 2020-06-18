彰化漁會招募志工組巡守隊 防漁民濫捕鰻魚苗

彰化區漁會招募志工組成護魚保育巡守隊，保護鰻魚苗；漁會指出，彰化曾是鰻魚王國，後來鰻魚苗減少，連帶使得鰻魚飼養數量大減，希望藉由巡守隊力量，守護大自然漁業資源。

彰化區漁會的護魚保育巡守隊今天成立，由彰化縣長王惠美授旗，感謝漁民願意當志工組成巡守隊，幫助鰻魚在舊濁水溪內復育；王惠美致詞時說，以往因為過度捕撈以及氣候因素，導致鰻魚苗數量減少，除成立巡守隊守護魚苗外，也呼籲漁民不要違法捕撈。

彰化區漁會總幹事陳諸讚接受媒體聯訪時說，鰻魚苗數量逐年減少，鰻魚價格也上漲，像是區漁會的蒲燒鰻一公斤2000元，是以往價格的4倍，但飼養鰻魚需要鰻魚苗，鰻魚苗又沒辦法人工飼養，屬於珍貴魚種。

陳諸讚指出，為了保護鰻魚苗，讓鰻魚苗能在海中成長，漁會成立巡守隊，由志工在縣府公告的舊濁溪，自二溪路溪湖橋起至出海口段巡守，禁止漁民捕捉鰻魚苗，違法者可依漁業法裁處新台幣3萬到15萬元罰鍰。