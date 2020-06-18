許淑華牽線 神秘企業家捐贈南投1908套可調式課桌椅

立法委員許淑華和北部一名熱心企業家，今天捐贈水里鄉水里國小及成城國小兩校各60組可調式課桌椅。許淑華說，這名企業負責人為善不欲人知，請她瞭解縣內國小課桌椅需求，上半年度捐贈1908套課桌椅給縣內小學，預計下半年度再捐贈3000組桌椅，改善教學設備，讓南投孩子健康學習。

許淑華說，捐贈課桌椅的熱心企業人士，深知骨骼發展對兒童成長影響很大，決定捐助可調式課桌椅給國小學童，許淑華也向他反映南投縣內小學硬體設施缺乏，對方承諾將公益活動投入到南投縣，已經捐出1千多套可調式課桌椅給小朋友。

許淑華等人今天將課桌椅送到水里和成城兩所國小，小朋友相當開心，尤其高年級學童發育快，已經是小大人，坐上新的課桌椅調整高度，坐起來更舒服、閱讀也相當方便，許淑華也當起小學生，坐在教室內和小朋友一起上課。