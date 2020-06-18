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南投十大伴手禮試吃票選19日揭曉 將列台灣百大

中央社 / 南投縣18日電

南投縣商業總會今天舉辦南投十大伴手禮第二階段試吃票選，500張選票很快發完，結果明天揭曉後，將列入台灣百大伴手禮。

南投縣政府、南投縣商業總會舉辦「南投十大伴手禮」選拔，今天舉辦第二階段試吃，共有薑黃、茶葉、香菇、巧克力、泡菜、南瓜瓦片、地瓜蛋糕、土鳳梨酥等20家廠商產品，試吃票選結果明天揭曉，入選南投十大伴手禮的產品，將代表南投縣列入台灣百大伴手禮展出。

南投縣商業總會理事長陳宜劍說，南投有許多特色農產，活動邁入第10年，70多家廠商產品第一階段經專家評審包裝、口味等重點後，有20家進入第二階段票選，今天試吃人潮滿滿，500張選票很快發完，明天將揭曉南投十大伴手禮名單，廠商也都肯定選拔有助提升銷量。

妮娜巧克力夢想城堡以鳳梨黃金葡萄乾巧克力、炭焙烏龍茶巧克力夏威夷果獲去年世界巧克力大賽金牌、銀牌獎，參加伴手禮比賽令人矚目，妮娜董事長魏振宇說，特殊風格巧克力不僅獲外國人青睞，更是送禮自用首選，南投縣長林明溱也曾頒「南投之光」獎座肯定。

南加州實業社則以「不哩阿Q」雪Q餅參賽，負責人陳慶隆說，這項產品其實做法不難，但簡單產品如何做得比別人更棒，研發過程花費許多心思及材料，去找出棉花糖、餅乾、堅果、果乾等配方最佳黃金比例，糖分也減到最低，才能吃起來很香又不會太甜膩。

伴手禮 巧克力 鳳梨酥

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