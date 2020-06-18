台中市停車位不足 盧秀燕：強化大眾運輸

台中市民平均每人擁有1輛以上機動車輛，停車問題嚴峻，台中市長盧秀燕今天表示，現代化都市停車問題很重要，除了興建停車場，更要強化大眾運輸系統，年底捷運綠線可通車。

台中市議員邱素貞、謝明源、陳淑華、蕭隆澤今天在市政總質詢中表示，盧秀燕在民調中吊車尾，其中交通問題市民不滿意比率很高，在市區停車大不易，也是民怨之一。

邱素貞表示，到今年5月止，台中市人口數281萬6494人；而機動車輛登記數有284萬4700輛，包括汽車110萬8958輛、機車173萬5742輛，換句話說，平均每名市民至少擁有1輛機動車。

邱素貞指出，最近常接獲市民反映，原本劃設停車格的路段改為機車格，或是機車格改為停車格，讓車主很傻眼，停車不易，一時貪方便違規停車，就要面對遭拖吊罰款風險，市府應該想辦法解決停車問題，也要未雨綢繆，例如即將開發的台糖湖濱生態園大型購物中心應該規劃興建地下停車場。

盧秀燕表示，現代化都市停車問題相當重要，市府積極規劃配套措施，包括興建停車場、強化大眾運輸系統，而捷運綠線年底就會趕工完成。至於議員要爭取建設，都需要錢，台中市財政不足，會努力解決財源問題。

交通局長葉昭甫指出，台中市停車格區分路外與路邊停車格，兩者合計近30萬格，停車空間還需要再努力，近1年來台中市新增8000多個汽車停車格與1萬個機車格，未來將陸續盤點各空間，是否可以再增設停車格。