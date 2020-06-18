水上鄉民3個月前抗議基地台 現在手機沒訊號又喊崩潰

嘉義縣水上鄉寬士村民3月15日，抗議中華電信等三家電信公司手機基地台距民宅近，因租約到期，新址遭抗議無法設立，導致15日起寬士、內溪、柳鄉村收訊不佳，手機族叫苦；水上鄉民臉書貼文求救說「水上大家長帶頭抗議，地主不續租，下周將拆掉3支基地台，看到彰化和美抗爭基地台新聞，只是笑笑，想不到這麼快就到我身邊」。

上月彰化和美鎮發生民眾抗議基地台，設立住家附近，最後遭3家電信斷訊。水上鄉縣議員林緗亭說，水上鄉情形比斷訊嚴重，至今沒有地主願意提供基地台。

林緗亭接獲居民陳情，找立委蔡易餘協助，她說，針對寬士、內溪、柳鄉村手機訊號微弱，今天與蔡易餘辦公室主任找寬士村長、議員黃榮俊，討論新位置設基地台，附近居民少，但需相關單位協調，不知能否成功，至少有一絲曙光。

另，除了蓋塔台型基地台，一般民眾可申請電信業來家中屋頂架小型基地台，前提是要你的家人與鄰居都同意。她找村長了解抗議基地台始末原因，原地主因為周邊鄰居對基地台有怨言，地主年邁要將土地過戶兒子，但法律規定農地過戶須清除地上物。

電信業者找到新地主願意提供土地，蓋5G基地台，但因緊鄰住宅區引起許多民眾不安反抗，新基地台設置失敗；年初業者向村長反應，疫情期間 防疫消息傳遞很重要，請託村長協調，讓舊基地台延後半年到6月後再拆除，給業者找新基地，這期間村長幫忙提供許多位置，協調居民，但沒有地主願意提供土地架設基地台。