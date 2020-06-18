公有零售攤商世襲不能轉讓？ 中市府：涉公安就須遷離

台中市議會今進行市政總質詢，民進黨江肇國議員指出，經發局要求臨時攤若非攤位登記者的直系血親就無法享轉讓權利，甚至要求遷離。江肇國痛批，現在經發局還要攤商「世襲」難道「血統純正才可繼續經營？」他質疑經發局是為了追求經濟部的優良市集及樂活名攤的摘星評比，不顧攤商生計，本末倒置！

經發局長張峯源表示，絕對不會如此！他表示會了解並加強宣導，部分是因公安與交通問題，必須遷離。

不過江肇國强調，公有零售市場包括第二市場許多攤商陳情，說自己因為非臨時攤的直系血親，被市場管理員要求遷離。這些臨時攤都是當年市場外攤的安置攤位，但等了這些年，市政府未輔導轉到固定攤或固定舖，臨時攤繼續營業，現在突然要求這些攤商撤除，沒有相關的配套措施，難道要這些攤商自生自滅嗎？

江肇國指出，盧市長也曽光顧很多臨時攤，喝老賴紅茶吃蘿蔔糕，何忍看攤商生計陷困。

盧秀燕表示，經發局一再強調「不可能」不能因市場管理員的不了解造成誤會。她承諾要求經發局了解。

江肇國説，目前公有零售市場共713攤只有2攤可以轉讓，事實如此。他希望經發局了解狀況，多輔導取代迫遷。

江肇國指出，依據經發局所提供的資料，許多公有市場的臨時攤甚至比固定攤、舖數還多，經發局整頓市場應該要兼顧攤商生計！除少數有公安危險者，其他應該繼續允許他們經營，並逐漸輔導他們轉移到固定攤位(舖)。

另外，他要求經發局應該即刻修正攤舖轉讓規定，把直系親屬才能移轉的世襲條文刪除，不要讓公有市場逐漸式微沒落。