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公有零售攤商世襲不能轉讓？ 中市府：涉公安就須遷離

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員左起李天生丶江肇國丶蔡耀頡丶張家銨要求市府顧及攤商生計。記者陳秋雲/攝影
台中市議員左起李天生丶江肇國丶蔡耀頡丶張家銨要求市府顧及攤商生計。記者陳秋雲/攝影

台中市議會今進行市政總質詢，民進黨江肇國議員指出，經發局要求臨時攤若非攤位登記者的直系血親就無法享轉讓權利，甚至要求遷離。江肇國痛批，現在經發局還要攤商「世襲」難道「血統純正才可繼續經營？」他質疑經發局是為了追求經濟部的優良市集及樂活名攤的摘星評比，不顧攤商生計，本末倒置！

經發局長張峯源表示，絕對不會如此！他表示會了解並加強宣導，部分是因公安與交通問題，必須遷離。

不過江肇國强調，公有零售市場包括第二市場許多攤商陳情，說自己因為非臨時攤的直系血親，被市場管理員要求遷離。這些臨時攤都是當年市場外攤的安置攤位，但等了這些年，市政府未輔導轉到固定攤或固定舖，臨時攤繼續營業，現在突然要求這些攤商撤除，沒有相關的配套措施，難道要這些攤商自生自滅嗎？

江肇國指出，盧市長也曽光顧很多臨時攤，喝老賴紅茶吃蘿蔔糕，何忍看攤商生計陷困。

盧秀燕表示，經發局一再強調「不可能」不能因市場管理員的不了解造成誤會。她承諾要求經發局了解。

江肇國説，目前公有零售市場共713攤只有2攤可以轉讓，事實如此。他希望經發局了解狀況，多輔導取代迫遷。

江肇國指出，依據經發局所提供的資料，許多公有市場的臨時攤甚至比固定攤、舖數還多，經發局整頓市場應該要兼顧攤商生計！除少數有公安危險者，其他應該繼續允許他們經營，並逐漸輔導他們轉移到固定攤位(舖)。

另外，他要求經發局應該即刻修正攤舖轉讓規定，把直系親屬才能移轉的世襲條文刪除，不要讓公有市場逐漸式微沒落。

公安 民進黨

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