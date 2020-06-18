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鰻苗銳減蒲燒鰻近10年漲價4倍 彰化漁民組護魚巡守隊

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣成立舊濁水溪護魚保育巡守隊，彰化縣長王惠美今天授旗。記者林敬家／攝影
彰化縣成立舊濁水溪護魚保育巡守隊，彰化縣長王惠美今天授旗。記者林敬家／攝影

彰化以前是鰻魚王國，尤其是鹿港地區，後來鰻魚苗減少而沒落，為讓鰻魚苗源源不竭，縣府2014年公告舊濁溪自二溪路溪湖橋起至出海口段，禁止垂釣、捕捉8公分以上鰻魚，但仍有漁民違法捕捉，彰化區漁會招募10名漁民志工組成護魚保育巡守隊，今天舉辦成立大會。

縣長王惠美授旗給保育巡守隊，感謝漁民自主組成巡守隊護魚，有助鰻魚在舊濁水溪內護育，王惠美說，以往過度捕撈及氣候因素使得鰻魚苗減少，舊濁溪的鰻魚苗大約經過100多天後游至鹿港、福興沿海時約可長到8公分，希望漁民在10至12月再到海邊撈捕，未來加強巡守，一起守護大自然的魚資源。

每年11月到隔年2月是國內鰻苗捕撈季，今年全台捕撈鰻魚苗成長明顯，彰化區漁會預估也比往年多出2、3倍，彰化區漁會總幹事陳諸讚指出，近年環保局協助改善舊濁水溪水質，有助護育鰻魚，但近10年來鰻魚苗與過去相比少了許多，現在區漁會賣的蒲燒鰻一公斤2千元，是過去價格的4倍。

陳諸讚也說，鰻魚苗無法以人工成功繁殖，是珍貴魚種，因此在封溪段進行護漁工作，讓鰻魚苗回海中成長後再回流，以繁殖更多鰻魚苗，讓漁民捕撈養殖，這次成立護魚巡守隊，定時定點巡守，呼籲漁民不要捕撈8公分以上的鰻魚，若不慎誤撈則應盡速放生，也將會在各場所宣導讓漁民及民眾周知，違者將依漁業法裁處3萬至15萬罰鍰。

縣府農業處表示，彰化區漁會也會添購反光背心、安全帽及手電筒等設備，讓巡守隊員在執行任務時更加安全，有效達成封溪護魚保育。

彰化縣成立舊濁水溪護魚保育巡守隊，維護大自然鰻魚苗資源 。記者林敬家／攝影
彰化縣成立舊濁水溪護魚保育巡守隊，維護大自然鰻魚苗資源 。記者林敬家／攝影
彰化縣公告舊濁溪自二溪路溪湖橋起至出海口段，禁止垂釣、捕捉8公分以上鰻魚，維護大自然鰻魚苗資源 。記者林敬家／攝影
彰化縣公告舊濁溪自二溪路溪湖橋起至出海口段，禁止垂釣、捕捉8公分以上鰻魚，維護大自然鰻魚苗資源 。記者林敬家／攝影

漁民 濁水溪 鹿港

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