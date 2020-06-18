南投議會舊大樓閒置如廢墟 議長要求規畫為停車場

南投縣舊議會大樓閒置多年，縣府希望以BOT興建為影城。去年舊大樓拆除，卻因新冠肺炎疫情，仍無廠商投資。南投縣議會議長何勝豐今天質疑，舊大樓拆除後BOT案沒下文，現場如同廢墟，如果短期內無廠商進駐，應整頓填平作為停車空間，以避免影響南投門面。

南投縣舊議會大樓在縣政府對面，面積6976平方公尺，因為921地震毀損，多處漏水嚴重，難以修護，議會搬遷新大樓後閒置多年，被視為蚊子館，縣府提出活化計畫，希望引進秀泰影城進駐南投，透過促進民間參與公共建設案（BOT）方式辦理。

因為新冠肺炎疫情影響，電影院受創嚴重，也影響廠商投資影城意願，舊大樓建築已經拆除，目前只以圍籬封住。縣議員曾振炎提案，既然影城暫時無法開發，舊大樓應先闢建為停車場，方便民眾到縣府洽公停車。議長何勝豐也說，舊議會大樓閒置好幾個月如同廢墟，對南投縣門面也不好，縣府不該放著不管。

何勝豐說，舊大樓只拆除地上物，地下室沒有拆除，如果不確定廠商2、3年能進駐，就應全部拆除填平，先規畫作為停車場，可委外或由縣府自辦作為收費停車場，減輕縣府周邊停車壓力，也改善縣府周邊環境。