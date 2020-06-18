孟加拉返台夫婦疫調不實 台中將罰6萬至30萬

從孟加拉返台的夫婦確診武漢肺炎，由於個案在疫調中針對有無穿防護衣搭機說法不一，台中市長盧秀燕今天表示，因為這對夫婦未據實以告，可能造成其他人感染風險，市府將開罰新台幣6萬至30萬元。

一對在孟加拉感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的夫婦返台後，於15日被列為台灣境外移入個案，由於這對夫妻中的先生是外國人，太太是台中市民，而且這對夫妻在搭機返台過程中，原先說有戴口罩、穿防護衣，卻被發現未穿防護衣，今天在台中市議會市政總質詢中受到關切，市議員李麗華建議開罰。

李麗華表示，這對夫婦沒穿防護衣搭機，她接獲很多市民反映都覺得擔憂，儘管這對夫婦返台後被送往北部醫院隔離治療，沒有踏進台中市，但以後還是會回到台中，由於疫調未誠實，地方民意都支持開罰。

盧秀燕回應指出，請市民不用恐慌，個案沒有進入台中市，要康復後才能出院。對於這對夫婦有無穿防護衣搭機，中央並沒有硬性規定，但疫調過程中依法應據實以告，卻未據實陳述，造成同機乘客及工作人員都有感染風險，既然中央說開罰權責在地方，台中市對此案例會開罰。

台中市衛生局表示，經疫調確認，兩名確診個案入境後直接入住北部集中檢疫所，並無返回台中，也無接觸親友，由於個案疫調時有部分陳述不實情況，未能詳實提供資訊供主管機關調查，衛生局與中央討論後，決議依法開罰6萬至30萬元。