孟加拉個案涉疫調不實！中市衛生局：最高開罰30萬

台中市長盧秀燕今天在市議會接受質詢時表示，孟加拉夫妻個案因向疫調人員陳述不實， 中市衛生局將開罰6至30萬元。

台中市議員李麗華今天在議會市政質詢指出，孟加拉夫妻戶籍在台中，疫調不實讓台中人心中怕怕。她表示，服務處接到不少民眾電話，擔心孟加拉夫妻回到台中後趴趴走，李麗華主張市府一定安針對這對夫妻裁罰，否則其他人有樣學樣！

市長盧秀燕說，根據傳染病防治法第43條，對疫調、檢驗、處置不得規避妨害，罰則是是6-30萬左右。市府衛生局決定開罰6到30萬元。

盧秀燕說，開罰是因這對夫妻接疫調時回答不實，一開始說有戴口罩有穿隔離防護衣，等到衛生局回報中央，第二次才說實話「只戴口罩、沒穿防護衣」盧表示，在機上不穿防護衣目前沒有法源可罰，但疫調不實確定會罰！她表示，這對夫妻並未回到台中，已直接就醫。

她強調，同台飛機也一名外縣市確定病例，她希望中央防疫中心針對歸來的旅客應規定標準化配備，保護同機人員的安全。