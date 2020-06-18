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影／追求放鬆藏孝心 他砸2億把峇里島Villa搬到台灣
南投縣又有打卡新亮點！埔里鎮今年新增1處渡假村民宿「The Bal'e Villas牛眠埔里」，耗時7年斥資逾2億元打造，極具南洋風情讓人彷彿置身峇里島，入住約從8000元起跳，走高檔路線，卻藏著創辦人追求放鬆自在，及對父母盡孝的初心。
「The Bal'e Villas牛眠埔里」以峇里島為概念興建，從事自動控制材料製造業的創辦人吳維勝說，20年前首次造訪峇里島，愛上當地能讓人忘我放空的，去了30多次，也在國內尋覓類似的放鬆場域，但遍尋不著，才萌生自己打造的念頭。
正巧，吳父在埔里有塊約一甲半的土地，而當地被綠意環抱、能遠眺山景，符合他營造放鬆自在的渡假秘境，7年前開始動手畫出構想，再交給設計師畫圖，規劃設計和施工各花了3年半時間，今年2月對外試營運，不少人慕名入住打卡。
吳表示，從設計理念到建材、擺設都取自於峇里島，大量使用當地石牆、砂岩、火山石和藝術品，從當地運回的貨櫃多達28個；而雨林景觀也是重要元素，因此花費逾400萬元採買扶桑花、聖誕椰子、中東海棗等植物。
而占地約4500坪的園區僅15間房，每個房型的空間獨立，但共享擁遼闊視野，還有無邊際懸空泳池、空中發呆亭等設施，更隨處可見能慵懶躺平的休閒椅，成功構築吳夢想中的渡假天堂，也讓有相同需求的房客，彷彿一秒就到峇里島。
「追求放鬆自在，為自己更為他們。」罕為人所知的是，吳打造渡假民宿也藏著對父母的孝心；吳提到，父母是台中大甲人，年輕時為家庭北上工作，為兒女白手起家，苦了一輩子，現在生活好了，卻仍是繃緊神經過日子，令他相當不捨。
吳維勝說，打造The Bal'e Villas更是希望能讓年邁不太能出國的雙親，在台灣就有出國渡假的享受，能有好好休息放鬆的空間，可以從現在開始習慣享受生活，愜意度過每一天。
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