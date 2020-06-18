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影／追求放鬆藏孝心 他砸2億把峇里島Villa搬到台灣

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮「The Bal'e Villas牛眠埔里」以峇里島為概念打造的渡假村民宿。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮「The Bal'e Villas牛眠埔里」以峇里島為概念打造的渡假村民宿。記者賴香珊／攝影

南投縣又有打卡新亮點！埔里鎮今年新增1處渡假村民宿「The Bal'e Villas牛眠埔里」，耗時7年斥資逾2億元打造，極具南洋風情讓人彷彿置身峇里島，入住約從8000元起跳，走高檔路線，卻藏著創辦人追求放鬆自在，及對父母盡孝的初心。

「The Bal'e Villas牛眠埔里」以峇里島為概念興建，從事自動控制材料製造業的創辦人吳維勝說，20年前首次造訪峇里島，愛上當地能讓人忘我放空的，去了30多次，也在國內尋覓類似的放鬆場域，但遍尋不著，才萌生自己打造的念頭。

正巧，吳父在埔里有塊約一甲半的土地，而當地被綠意環抱、能遠眺山景，符合他營造放鬆自在的渡假秘境，7年前開始動手畫出構想，再交給設計師畫圖，規劃設計和施工各花了3年半時間，今年2月對外試營運，不少人慕名入住打卡。

吳表示，從設計理念到建材、擺設都取自於峇里島，大量使用當地石牆、砂岩、火山石和藝術品，從當地運回的貨櫃多達28個；而雨林景觀也是重要元素，因此花費逾400萬元採買扶桑花、聖誕椰子、中東海棗等植物。

而占地約4500坪的園區僅15間房，每個房型的空間獨立，但共享擁遼闊視野，還有無邊際懸空泳池、空中發呆亭等設施，更隨處可見能慵懶躺平的休閒椅，成功構築吳夢想中的渡假天堂，也讓有相同需求的房客，彷彿一秒就到峇里島。

「追求放鬆自在，為自己更為他們。」罕為人所知的是，吳打造渡假民宿也藏著對父母的孝心；吳提到，父母是台中大甲人，年輕時為家庭北上工作，為兒女白手起家，苦了一輩子，現在生活好了，卻仍是繃緊神經過日子，令他相當不捨。

吳維勝說，打造The Bal'e Villas更是希望能讓年邁不太能出國的雙親，在台灣就有出國渡假的享受，能有好好休息放鬆的空間，可以從現在開始習慣享受生活，愜意度過每一天。

南投縣埔里鎮渡假村民宿「The Bal'e Villas牛眠埔里」的無邊際懸空泳池是打卡熱點。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮渡假村民宿「The Bal'e Villas牛眠埔里」的無邊際懸空泳池是打卡熱點。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮渡假村民宿「The Bal'e Villas牛眠埔里」斥資逾2億元以峇里島為概念打造。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮渡假村民宿「The Bal'e Villas牛眠埔里」斥資逾2億元以峇里島為概念打造。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮「The Bal'e Villas牛眠埔里」以峇里島為概念打造的渡假村民宿。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮「The Bal'e Villas牛眠埔里」以峇里島為概念打造的渡假村民宿。記者賴香珊／攝影
「The Bal'e Villas牛眠埔里」創辦人吳維勝（左）與其妻子王芯宜。記者賴香珊／攝影
「The Bal'e Villas牛眠埔里」創辦人吳維勝（左）與其妻子王芯宜。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮渡假村民宿「The Bal'e Villas牛眠埔里」的無邊際懸空泳池是打卡熱點。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮渡假村民宿「The Bal'e Villas牛眠埔里」的無邊際懸空泳池是打卡熱點。記者賴香珊／攝影
「The Bal'e Villas牛眠埔里」創辦人吳維勝（右）與其妻子王芯宜。記者賴香珊／攝影
「The Bal'e Villas牛眠埔里」創辦人吳維勝（右）與其妻子王芯宜。記者賴香珊／攝影
「The Bal'e Villas牛眠埔里」創辦人吳維勝（右）與其妻子王芯宜。記者賴香珊／攝影
「The Bal'e Villas牛眠埔里」創辦人吳維勝（右）與其妻子王芯宜。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮渡假村民宿「The Bal'e Villas牛眠埔里」房型空間獨立，共享擁遼闊視野。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮渡假村民宿「The Bal'e Villas牛眠埔里」房型空間獨立，共享擁遼闊視野。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮「The Bal'e Villas牛眠埔里」以峇里島為概念打造的渡假村民宿。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮「The Bal'e Villas牛眠埔里」以峇里島為概念打造的渡假村民宿。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮渡假村民宿「The Bal'e Villas牛眠埔里」的無邊際懸空泳池是打卡熱點。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮渡假村民宿「The Bal'e Villas牛眠埔里」的無邊際懸空泳池是打卡熱點。記者賴香珊／攝影
「The Bal'e Villas牛眠埔里」創辦人吳維勝（右）與其妻子王芯宜。記者賴香珊／攝影
「The Bal'e Villas牛眠埔里」創辦人吳維勝（右）與其妻子王芯宜。記者賴香珊／攝影

峇里島 埔里

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