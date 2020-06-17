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元培攜手台中大明高中 捐柴燒窯培育陶藝文創國家隊人才

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
元培醫事科技大學今天捐贈台中大明高中一座「新式快速柴燒窯」，攜手培育陶藝文創國家隊人才。圖／元培醫事科技大學提供
元培醫事科技大學今天捐贈台中大明高中一座「新式快速柴燒窯」，攜手培育陶藝文創國家隊人才。圖／元培醫事科技大學提供

元培醫事科技大學為落實藝術養生理念、推動大健康產業人才培育，今天捐贈台中大明高中一座「新式快速柴燒窯」，讓大明高中學生得以進一步探索實驗課程，提升陶藝創作技能，攜手培育陶藝文創人才。

台中大明高中柴燒窯啓用儀式今天在潭子藝術校區登場，與會包括國立台灣工藝研究發展中心主任許耿修、台中市教育局督學蘇美麗、元培醫事科技大學校長林志城、啟墩工業公司總經理蕭秉閎、台灣陶藝學會理事長李幸龍、台中市陶藝文化協會理事長陳維銓、台灣茶藝文化學會創會理事長廖紹惠、台中市雕塑學會榮譽理事長李文武等人。

大明高中校長吳原榮致詞時，感謝元培醫事科技大學捐贈新式快速柴燒窯，更對元培是醫事科技大學卻能重視藝術教育表示敬佩。

元培醫事科技大學校長林志城強調，當前社會需要的是大健康產業的人才，藝術養生是大健康產業重要的一環，元培不但設有茶陶系所，各項專業設備也一應俱全，希望透過這次捐贈讓人才的培育從小紥根，將陶藝文創發揮成為特色產業。

曾任台灣陶藝學會理事長的元培醫事科大茶陶系主任游博文說，2017年他主持「台中陶藝發展計畫．陶藝文史資料調查研究」，以台中陶藝深遠影響台灣現代陶藝發展，建議以大明高中作為勞動部陶瓷手拉坏技術士技能檢定場地，以及陶藝種子教師的培訓基地。然而，台中陶藝發展計畫中柴燒窯還未定案實施，促使元培醫事科技大學與啟墩工業公司願意無條件的捐贈大明高中一座新式快速柴燒窯。

大明高中說，校方在1982年成立藝術設計群，積極推廣中部地區的藝術教育，並且在105學年度設立了潭子藝術校區，將美工科、陶藝、金工、木工、油畫等特色課程與廣設科、多媒體科共同發展12門「跨群跨班」多元選修課，打破傳統科班的界限，做為培育設計藝術人才的藝術搖籃，也是全國唯一設立分部的高中職學校。

元培醫事科技大學今天捐贈台中大明高中一座「新式快速柴燒窯」，攜手培育陶藝文創國家隊人才。圖／元培醫事科技大學提供
元培醫事科技大學今天捐贈台中大明高中一座「新式快速柴燒窯」，攜手培育陶藝文創國家隊人才。圖／元培醫事科技大學提供
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元培醫事科技大學今天捐贈台中大明高中一座「新式快速柴燒窯」，攜手培育陶藝文創國家隊人才。圖／元培醫事科技大學提供
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陶藝 台中市 文創

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