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盧秀燕滿意度低 議員：團隊要加把勁

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
綠營市議員提出數據指出，關心盧秀燕與罷免連結的網路搜尋比例高，希望市府團隊視為重要警訊。（photo by 劉東皋／台灣醒報）
綠營市議員提出數據指出，關心盧秀燕與罷免連結的網路搜尋比例高，希望市府團隊視為重要警訊。（photo by 劉東皋／台灣醒報）

盧秀燕民調低，罷免她的民眾會是五都第一？民進黨市議員張耀中、黃守達17日質詢時，舉Google搜尋統計數字為例，要盧秀燕及其團隊好好思考，為何民眾滿意度偏低、關心罷免的民眾高？盧秀燕答詢時說，她歷經多次選舉，對於民調平常心看待；罷免則是民眾的權利，她予尊重。

張耀中質詢說，對於盧的民調低、團隊遭責難，沒有看笑話的心態。對於為何民調低、要如何改善，仍然希望市府團隊能夠提出方法，提高市政發展效能。黃守達則指出，自盧的施政滿意度調查吊車尾以來，他尚未看到市府相關團隊提出改進的方案。

他們以最近一年Google搜尋的統計數字來看，「盧秀燕」與「罷免」連結的搜尋比例，是除了高雄之外五都市長最高。黃守達認為，這種數據，顯示很多民眾關心盧的罷免；盧的團隊成員不可能會讓她知道這樣的數據，但這是「嚴重的警訊」，也是實際的真相。

盧秀燕對於某雜誌所做的偏低滿意度說，希望議員要多觀察幾份不同民調。最近也有一份民調顯示台中市民的幸福感是六都第二。對於團隊的表現，她認為大家都很努力，也需要大家多給予鼓勵。但黃守達提醒她，如果民眾滿意度低、但生活幸福感高，代表的意義更要去了解。

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民調 盧秀燕 罷免

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