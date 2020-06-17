逢甲商圈去年人潮營業創新低 逢甲大學：比金融海嘯慘

逢甲大學「統計行銷研究小組」今公布逢甲商圈去年發展調查，去年人潮到了12年來最低點，近4年的總體業績直直落，去年更是12年來最差，顯示這波受大環境經濟不佳影響，還有大陸旅遊政策變化衝擊，這次衝擊更甚於10年前的金融海嘯影響。

逢甲大學統計行銷研究小組持續12年調查逢甲商圈發展，結果顯示，2019年逢甲商圈的人潮流量僅剩1056萬人次，近12年來的最低點，商圈整體營業額約73.8億元，比去年度下滑，但住宿商機仍維持19億元以上。

去年初逢甲商圈遊客服務中心召集店家因應與提對策，喊出「中央政府救經濟，地方政府引人氣，商圈店家爭口氣」但因中央與地方政府政策不明確，店家拚自救。

逢甲商圈遊客服務中心聯合店家、攤商推「新零售導客行銷計畫」建商圈美食地圖、飲品地圖，建立行動支付地圖，開設經營力輔導課程，另藉LINE在地行銷，規畫引客方案。但不敵大環境經濟影響與兩岸政策變化，逢甲商圈 2019年最新人潮流量創下研究12年以來新低，人潮集中在周五到周日，尤其周六約有6.7萬人次。

從2008年商圈調查以來，逢甲商圈前10年的人潮皆可超過1100萬次以上，近4年人潮持續下跌，到去年最低。另2008、2009年受全球金融海嘯影響，整體商機還有95.6億元及87億元之外，2013到2016年，整體消費從92.4億攀升至109.7億元，2017年因經濟局勢不穩及觀光客群的結構變化，下滑至93.9億元，2018年則跌至85億元，2019年只剩73.8億元左右。

受惠於政府2019年推出的秋冬旅遊補助，逢甲商圈住宿商機維持在過去水平。