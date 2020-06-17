前槍擊要犯和地方首長 共獻27面金牌給大甲媽

大甲媽遶境回鑾，今天凌晨進入彰化縣，備受關注的南彰化27名鄉鎮首長和公司行號董事長聯合敬獻27面、各重達1兩的金牌給大甲媽，被稱作「冷面殺手」謝惠仁搭建謝家關聖帝君廟臨時神壇，並從埤頭鄉合興宮護持鑾轎走到廟前，由女兒謝冠瑩接手，代為敬獻金牌，鑾轎離開時也護持鑾轎走了100多公尺。

今年大甲媽遶境依然廣受信眾歡迎，上午到明道大學，今年第12年進駐彰化，大學生設計「打擊肺炎，媽祖護健康」漆彈遊戲，也製作「禮輕情義粽」和「健康平安包」分送給隨香信徒。

昔日被稱作「冷面殺手」的槍擊要犯謝惠仁出獄後，定居彰化縣埤頭鄉，去年在鄉農會對面的稻香路搭小型臨時神壇，他和南彰化鄉鎮首長、公司行號董事長一齊獻上20面金牌，每面重達一兩，今年傳出要獻出更多金牌，引起眾人矚目。

大甲媽鑾轎和進香團約中午12點到達埤頭鄉合興宮駐蹕一個半小時，接著起駕前往位在埤頭鄉農會東邊200公尺外華泰社區旁空地搭起的謝家關聖帝君廟臨時神壇，謝惠仁在大甲媽鑾轎起駕前到達合興宮，和合興宮管理委員會主任委員楊龍河一起護持鑾轎，經過埤頭鄉公所短暫駐蹕，繼續北上，前往謝家關聖帝君廟臨時神壇。