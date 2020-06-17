影／台中環中路獨缺這一段！烏日居民今爭取六段高架化

台中市環中路五段到七段高架化，當年因當地民眾反對，獨缺烏日區前竹里環中路六段短短約600公尺還是平面道路，很多車輛下高架橋車速快，車禍多，民眾過馬路心驚膽跳，加上近期區段徵收，新闢路段無法貫通，居民今天爭取高架化，台中市議員吳瓊華會同台中市府相關局處到場會勘，台中市交通局承諾，近期將進行可行性評估。

台中市議員吳瓊華今天會同交通局、建設局及地政局至環中路六段勤農巷口會勘。

前竹里長林東潭說，1991年政府興建環中路五段到七段高架道路，因地方反對，環中路六段光明路口到勤農巷口約600公尺未高架化，很多車輛下高架橋車速快，路口常發生交通事故，里民過馬路心驚膽跳，只能繞道，增加用路不便。近期里內區段徵收，將在環中路六段闢新路，也被高架橋阻隔無法貫通，造成不便。

台中市議員吳瓊華說，環中路五段與七段都高架化，獨缺環中路六段光明路口到勤農巷口，不但交通事故多，兩個路口號誌管制，行車受限，也造成用路的不便。前竹里區段徵收工程已動工，她爭取配合區段徵收工程盡速高架化，盼市府重視盡快施做，否則人口增加再高架化，將更為不易。