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影／台中環中路獨缺這一段！烏日居民今爭取六段高架化

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員吳瓊華今天會同市府人員在環中路六段勤農巷口會勘，爭取環中路六段高架化。圖／吳瓊華提供
台中市議員吳瓊華今天會同市府人員在環中路六段勤農巷口會勘，爭取環中路六段高架化。圖／吳瓊華提供

台中市環中路五段到七段高架化，當年因當地民眾反對，獨缺烏日區前竹里環中路六段短短約600公尺還是平面道路，很多車輛下高架橋車速快，車禍多，民眾過馬路心驚膽跳，加上近期區段徵收，新闢路段無法貫通，居民今天爭取高架化，台中市議員吳瓊華會同台中市府相關局處到場會勘，台中市交通局承諾，近期將進行可行性評估。

台中市議員吳瓊華今天會同交通局、建設局及地政局至環中路六段勤農巷口會勘。

前竹里長林東潭說，1991年政府興建環中路五段到七段高架道路，因地方反對，環中路六段光明路口到勤農巷口約600公尺未高架化，很多車輛下高架橋車速快，路口常發生交通事故，里民過馬路心驚膽跳，只能繞道，增加用路不便。近期里內區段徵收，將在環中路六段闢新路，也被高架橋阻隔無法貫通，造成不便。

台中市議員吳瓊華說，環中路五段與七段都高架化，獨缺環中路六段光明路口到勤農巷口，不但交通事故多，兩個路口號誌管制，行車受限，也造成用路的不便。前竹里區段徵收工程已動工，她爭取配合區段徵收工程盡速高架化，盼市府重視盡快施做，否則人口增加再高架化，將更為不易。

交通局說明，環中路六段配合區段徵收，交通局近期評估環中路六段高架化可行性，若評估可行，後續建設工程執行市府會配合；現階段交通局會調整環中路六段光明路口、勤農巷口等兩個路口的交通號誌，確保用路人的安全。

台中市議員吳瓊華（左二）今天會同市府人員在環中路六段勤農巷口會勘，爭取環中路六段高架化。圖／吳瓊華提供
台中市議員吳瓊華（左二）今天會同市府人員在環中路六段勤農巷口會勘，爭取環中路六段高架化。圖／吳瓊華提供

台中市 區段徵收 高架橋

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