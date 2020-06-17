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台中畢業生市長獎竟有流水號 教局：拿到不雅號可換號

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員張耀中（左）黃守達指出，今年畢業生市長獎獎狀註記流水號，家長擔心孩子拿到不雅號。記者陳秋雲／攝影
市議員張耀中（左）黃守達指出，今年畢業生市長獎獎狀註記流水號，家長擔心孩子拿到不雅號。記者陳秋雲／攝影

「市長獎獎狀能不能選號？」台中市議員張耀中、黃守達指出，各級學校畢業典禮展開，但今年畢業生市長獎獎狀，市府提供給各校套印的獎狀紙，上面印製流水號辨識，電子公文附件還加註「獎狀數量剛好，請務必小心套印」等警語，議員指出，此舉讓校端行政無所適從、不明所以，同時學生如拿到不雅諧音流水號的獎狀如何處理？教育局長楊振昇表示「保證可換！」

張耀中指出，市長獎是中小學學生的畢業榮耀，求學階段只有一次，市府卻首創獎狀用流水號來編發印製，萬一受獎當下拿到不雅諧音號碼的獎狀，對受獎學生及觀禮的家長來說非常不禮貌。

市長盧秀燕表示，獎狀用流水號管制見仁見智，所謂的不雅號碼說不定更有保存價值，但她會請教育局妥善處理。針對套印問題，她為市府的不周表達歉意「市長概括承受！」

張耀中說，畢業生獎狀然要編流水號，他參考去年市長獎計8735名，未來有學生可能拿到「2266」「5438」「5487」「5978」「5987」的學生，拿到的學生可以和市府更換嗎？教育局長楊振昇表示可以。

市議員賴朝國指出，網路瘋傳一張台中市長空白獎狀，沒有學生姓名，網酸：像空白支票，可以自己填名字？

教育局長楊振昇說，台中市高中以下學校「市長獎」獲獎學生獎狀，畢業前一週結算學生成績，按往例由教育局依學校班級數製發所需獎狀數量，等學校成績結算並確認獲獎學生，再請各校依獎狀套印說明及範本進行套印，相關作業流程依規辦理，保障學生權益。空白獎狀可能流出造成誤解。

教育人員拿到套印獎狀說明傻了！因今年特別註記流水號，引起討論。圖／張耀中提供
教育人員拿到套印獎狀說明傻了！因今年特別註記流水號，引起討論。圖／張耀中提供

教育局 台中市

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