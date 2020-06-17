影／疫後振興！埔里推吉祥物票選 投票抽液晶電視

國內疫情趨緩，各地風景區紛祭出活動或優惠搶客，南投縣埔里鎮則從今起辦理吉祥物意象票選及抽獎活動，盼以投票炒熱小鎮旅遊風氣，再根據票選結果設計出代表埔里的吉祥物，後續透過形象代言和行銷，帶動埔里鎮整體的產業振興。

埔里鎮公所指出，埔里位在台灣地理中心，擁有多元的人文產業及生態環境，觀光資源豐沛，但地方旅遊品牌經營卻比日月潭、清境農場等薄弱，因此規劃吉祥物意象票選，透過小鎮共同參與凝聚對地方旅遊品牌的共識，並強化品牌經營。

埔里鎮長廖志城說，去年就開始規劃吉祥物票選活動，但受疫情影響停滯，直至近期疫情趨緩才重啟辦理，除要炒熱且帶動疫後觀光，更打造猶如台北熊讚、日本熊本熊等具代表性的吉祥物，與在地農特產和觀光結合，進行形象及商品代言。

經吉祥物票選委員會調查在地指標性產物或景點後，初步篩選出埔里好水、青蛙、蝴蝶、樹王公、茭白筍、百香果、台灣之心等7大意象，供鎮民和國人進行首階段投票，後續在進行CIS品牌規劃、創建實體吉祥物，最後再正式發表和運營。

埔里公所表示，埔里吉祥物今起開放投票，票選方式分成網路線上投票及校園實體投票，前者凡有身分證的國民就能投，後者則發放紙本投票單給鎮內高中以下學生1人1票，後續由校方集中繳回統計票數，投票日期至7月17日止。