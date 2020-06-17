交通部對台中人不好？ 議員：海線雙軌高架10年規劃中

台中市議員李榮鴻在市議會市政總質詢中表示，海線地區民眾亟需快速便捷的鐵道運輸，但海線鐵路雙軌高架化工程中央評估了10幾年「還在評估」苗栗的鐵道都已雙軌化，台中直轄市竟還停在單軌，顯見中央對台中人比較不好！

台鐵在台中海線地區鐵路「日南-大甲」「清水-追分」仍是單軌區間，列車常需會車或等車，延長行駛時間，班次難以密集。區間車平均每30-40分鐘才有一班，離峰時段甚至要等一個半小時以上一班車，加上台鐵鐵軌阻礙周邊地區發展，地方殷切期盼交通部盡快推動台中海線鐵路雙軌高架化工程。

市議員李榮鴻還說，根據目前海線鐵路雙軌化工程部分採平面、部分採高架的版本，預估總經費344.75億，台中市負擔比例逼近五成，反觀台南市區鐵路地下化總經費293.6億元，台南市政府只負擔36.7億元，只負擔12%，實在不公平。

市議員李榮鴻強調，建設不分藍綠，希望台中市政府組專案推動小組，由市長盧秀燕率藍綠民代去中央拜訪交通部長林佳龍，爭取補助並要求中央盡快推動海線鐵路高架化工程，帶動地方觀光經濟繁榮。

交通局長葉昭甫表示，5月21日市府交通局已再度去函交通部，希望交通部盡快推動海線鐵路雙軌高架化工程。

市長盧秀燕則強調，李榮鴻議員對海線交通發展的建議方向完全正確，鐵道雙軌高架化對都市均衡發展及提振經濟也很重要，市府也一直朝這個方向積極在做。