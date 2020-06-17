飯店Buffet吃到飽推生酮餐 還有生酮餐盒免費送到府

生酮飲食法近年來夯，台中星享道酒店推出「食」尚新美食主義，以饗瘦生酮聰明吃為為主，推廣不一樣的飲食方法，酒店與「澄清醫院柏忕健康管理中心」營養師余玫真在餐檯上設置「生酮專區」，消費者可依照比例適量享用餐檯上的美味；另外也規劃14天生酮餐盒，自7月1日起開放訂購，在家也能輕鬆享用。

余玫真表示，歐美流行的生酮飲食，透過極低碳水化合物的飲食方式，提高脂肪攝取，產生酮體，因此這種飲食方式被稱為「生酮飲食」，能生成酮體的飲食，如70%脂肪、25%蛋白質、5%醣類。讓身體產生較多「酮體」的飲食方式，可穩定的營養性酮症(Nutritional Ketosis)為主要目標，達到健康營養的效果。

為加強油脂及蛋白質，以料理的手法及食物本身油脂規劃多道菜餚，星享道酒店西餐主廚蕭凱澤端出「低溫48H油封鴨腿」，最經典的法國菜名菜之一，將鴨腿醃製後，再封存在油內，低溫烹調48小時，外皮酥脆加上肉質酥軟，香氣十足，且含豐富油脂。

另外，「古早味香豬腳」以傳統手法小火慢燉，油亮軟Q的香豬腳，熟悉的兒時滋味，是豐富的脂肪來源，還有生酮界的明星水果「酪梨」，「鮪魚酪梨莎莎」、還有「鮭魚酪梨和風」等，優質的脂肪來源。

炎炎夏日，清爽沙拉也大受好評，「海鮮培根野菇沙拉」新鮮的蝦仁和鹹香的培根及滿滿新鮮脆口的蔬菜，搭配檸檬芥末沙拉醬；另一道以檸檬油醋為底的「鷹嘴豆番茄鮮蔬沙拉」，道道清爽可口。