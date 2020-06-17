南投縣老舊巷道住宅多 議員建議補助住宅火災警報器

南投縣老舊建築和巷道狹窄，影響消防救災安全，南投縣議員簡峻庭要求南投縣消防局應針對巷道狹小、消防通道列管，並規畫救災計畫、避免巷道被占用；縣議員游宏達則建議縣府補助全縣都裝設住宅火災警報器。

南投縣消防局長林聰吉說，南投全縣有9萬多戶，要全部安裝住宅火災警報器經費龐大，目前針對獨居老人、低收入戶、身障、狹小巷弄區域住宅等對象優先補助，補助裝設3萬4248戶，安裝率約33％。

簡峻庭說，南投縣有些住宅興建數十年，當時巷道狹窄不夠3公尺，消防車無法進入，成為消防救災困難場所。另外，有些防火巷道禁止停車，但有些防火巷道還被私人物品占用，希望消防局能加強清查，取締違規停車和占用。

林聰吉說，全縣這些狹小巷道共有2百多處，除了列管也由各消防分隊依據消防水源等條件，規畫救災計畫並實施訓練。

縣議員游宏達說，住宅火災警報器對預防火災幫助很大，也能提醒住戶及早逃生，他建議縣府編列預算，全縣每戶至少補助一個警報器。

林聰吉說，已經向消防署爭取住宅火災警報器預算，希望全縣每戶能裝設住宅警報器，但目前經費不足，只能針對獨居老人、低收入戶、身障、狹小巷弄區域住宅等對象優先補助。