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彰化縣60公頃糯稻遭蟲害 農民呼籲政府重視

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
糯稻稻穗被二化螟蟲的幼蟲吸食汁液，呈白化現象。記者簡慧珍／攝影
糯稻稻穗被二化螟蟲的幼蟲吸食汁液，呈白化現象。記者簡慧珍／攝影

端午節即將到來，彰化縣埔鹽鄉約60公頃糯稻發生白穗症，經水稻專家鑑定為二化螟蟲搞怪，廍子社區前理事長施瑜銘今天和多名農民一起陳情，認為政府漠視農民蒙受災害損失；縣政府農業處回應說，農業專家會協助防治病蟲害，至於災損補償須由中央認定。

施瑜銘表示，埔鹽鄉糯稻因病蟲害，減產五至六成，政府派員勘災後沒回音，農民蒙受損失，希望政府酌予補助。今年一期糯稻再過約20天收割，埔鹽鄉減產是否影響今年糯米價格，施瑜銘和農民未回答，僅說還要再看看。

台中農改場推廣課長楊嘉凌說，糯稻的葉鞘比水稻寬，二化螟蟲喜歡在較寬廣的空間產卵，因此糯稻必須在抽穗前施藥防蟲，若沒掌握時間，農民看到稻穗變白色，已經來不及，農民必須注意和落實田間管理，以免糯稻受災。

彰化縣埔鹽鄉廍子社區農民反映糯稻逾半遭病蟲害。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉廍子社區農民反映糯稻逾半遭病蟲害。記者簡慧珍／攝影

農民 災損

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