聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化縣60公頃糯稻遭蟲害 農民呼籲政府重視
端午節即將到來，彰化縣埔鹽鄉約60公頃糯稻發生白穗症，經水稻專家鑑定為二化螟蟲搞怪，廍子社區前理事長施瑜銘今天和多名農民一起陳情，認為政府漠視農民蒙受災害損失；縣政府農業處回應說，農業專家會協助防治病蟲害，至於災損補償須由中央認定。
施瑜銘表示，埔鹽鄉糯稻因病蟲害，減產五至六成，政府派員勘災後沒回音，農民蒙受損失，希望政府酌予補助。今年一期糯稻再過約20天收割，埔鹽鄉減產是否影響今年糯米價格，施瑜銘和農民未回答，僅說還要再看看。
台中農改場推廣課長楊嘉凌說，糯稻的葉鞘比水稻寬，二化螟蟲喜歡在較寬廣的空間產卵，因此糯稻必須在抽穗前施藥防蟲，若沒掌握時間，農民看到稻穗變白色，已經來不及，農民必須注意和落實田間管理，以免糯稻受災。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言