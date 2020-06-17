彰化縣60公頃糯稻遭蟲害 農民呼籲政府重視

端午節即將到來，彰化縣埔鹽鄉約60公頃糯稻發生白穗症，經水稻專家鑑定為二化螟蟲搞怪，廍子社區前理事長施瑜銘今天和多名農民一起陳情，認為政府漠視農民蒙受災害損失；縣政府農業處回應說，農業專家會協助防治病蟲害，至於災損補償須由中央認定。

施瑜銘表示，埔鹽鄉糯稻因病蟲害，減產五至六成，政府派員勘災後沒回音，農民蒙受損失，希望政府酌予補助。今年一期糯稻再過約20天收割，埔鹽鄉減產是否影響今年糯米價格，施瑜銘和農民未回答，僅說還要再看看。