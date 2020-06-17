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東勢梨果季開跑 盧秀燕邀體驗農樂趣

中央社 / 台中17日電

後疫情時代拚經濟，台中市東勢梨果季開跑，台中市長盧秀燕今天邀請民眾到台中市參加一系列體驗農樂活動，包括梨果巴士、採果活動、尋寶集章、野餐等，來趟仲夏農村輕旅行。

台中市政府農業局輔導東勢區農會上午在台中市議會廣場舉辦「2020東勢梨果季-花現梨饗柿界」，6月21日至8月2日推出梨果巴士、果樹認養、阿尼斯特地景藝術布置等系列活動，盧秀燕、國民黨主席江啟臣、台中市議員邱素貞、張瀞分等人都出席代言。

盧秀燕除宣布台中梨果季正式開跑，並表示，台中梨子栽種面積約3400公頃，產量全國第一，從初夏開跑的5、6、7月高接梨，8月還有台中研發的甘露梨、9月有新世紀梨、蜜梨，一直到11月的雪梨，供應滿滿的梨子給國人品嚐。

盧秀燕指出，今年規劃一系列體驗農樂活動，包括梨果巴士、採果活動、尋寶集章、野餐等多元內容；另外「果樹認養活動」由果農親自解說高接梨的梨穗嫁接、疏果、套袋等栽培管理過程，讓認養者親自體驗栽種水果的樂趣。

江啟臣表示，台中是梨子的故鄉，梨子不僅創造經濟價值，更藉由市府推動的系列活動，帶動山城區周邊旅宿及餐飲業發展，歡迎民眾到台中來趟仲夏食果農村輕旅行，藉由水果開啟後疫情時代的經濟。

東勢區農會理事長劉正銘則大推休閒農業指出，東勢很適合全家出遊，不僅有梨之鄉休閒農業區美麗的自然風貌，軟埤坑休閒農業區內還有天梯健康步道、觀光農園可預約採果體驗，搭配東勢梨果季系列活動，讓遊客收穫滿滿。

台中市 盧秀燕 認養

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