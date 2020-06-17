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彰化縣不老健身房旗鑑店員林開幕 免費給長者使用
彰化縣員林市員生醫院響應縣政府和衛生局的友善高齡政策，成立縣內第一所在醫院開設的不老健身房和樂活小學堂，社區長輩可到不老健身房運動健身，也可在樂活小學堂（失智關懷據點）上課，藉由音樂和藝術課程延緩老化。
員生醫院不老健身房暨樂活小學堂今天開幕，縣長王惠美、員生醫院院長郭武憲、員榮醫院總院長張克士、副總院長吳怡昌等人出席，王惠美感謝員生醫院以實際行動支持長照政策，在政府補助的經費之外，自籌經費設置環狀訓練等器材，免費提供給長者使用，規模可以說是彰化縣「不老健身房」旗艦店。
員生醫院不老健身房提供營養師開立的高蛋白營養補給餐，建議長者多攝食優質蛋白質增加肌肉量，對抗肌少症，運動指導員全時段指導，高齡長者訓練肌力，復健科醫師給予運動諮詢，開立個人化運動處方，臨床經驗豐富的護理師擔任照服員，提供立即性的護理與衛教，守護著每位長者生理健康。
樂活小學堂的音樂藝術課程可以激活腦部的大片區域，包括控制運動、情緒和記憶，藝術繪畫幫助多種表達思維方式，有視覺、空間、語言、語義和精細運動。運動瑜珈動作可協助老人疏活筋骨、強壯四肢、加快身體血液循環，桌遊可增強注意力、記憶力、思考、邏輯、計算、判斷、辨識力等。
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