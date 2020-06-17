東勢梨果季6/21登場 高山梨「大出」香甜多汁價格持平

台中市「2020東勢梨果季-花現梨饗柿界」6月21日至8月2日推出系列活動，包括梨果巴士、果樹認養、阿尼斯特地景藝術布置。市長盧秀燕表示，台中是「梨的故鄉」產量最大、品質最好，邀大家同遊山城。

台中梨子栽種面積約3400公頃，產量全國第一，初夏有5、6、7月高接梨，8月甘露梨、9月新世紀梨、蜜梨，一直到11月的雪梨。

今年規畫系列體驗農樂活動，包括梨果巴士、採果活動、尋寶集章、野餐等，目前詢問度最高的「果樹認養活動」由果農解說梨穗嫁接、蔬果、套袋等栽培管理過程，認養者體驗栽種水果的樂趣。

立委江啟臣表示，台中是梨子的故鄉，梨子不僅創造經濟價值，藉市府推動的系列活動，帶動山城區周邊旅宿及餐飲業發展，歡迎民眾到台中來趟仲夏食果農村輕旅行。

東勢區農會理事長劉正銘表示，東勢高接梨世界知名，目前高山梨子盛產，消費者現在可用平地梨子較低的價格吃到好品質的高山梨，今年價格持平。

劉正銘大推休閒農業，他指出，東勢很適合全家出遊，有梨之鄉休閒農業區自然風貌，軟埤坑休閒農業區還有天梯健康步道、觀光農園可預約採果體驗丶薯良驛站的「植物染」親水公園的憩水遊樂活動，搭配東勢梨果季系列活動，收穫滿滿。