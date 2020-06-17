新銳時裝設計師大賽 樹德學生大放異彩抱回第一名

時尚節目「T時尚 T FASHION」打造新銳超級設計師大賽單元，以實境時裝設計競賽方式，邀請12所大專院校設計科系同學，經過12集的拚鬥與淘汰，樹德科大流行設計系三年級學生侯永笙、黃詩容，以穩健成熟的設計風格及扎實基本功，抱回「T時尚T FASHION新銳超級設計師大賽」第一名殊榮，表現讓人刮目相看。

樹德科大表示，「T時尚新銳賽」不只是專業賽，也是耐力與時間管理的賽事。從初賽開始的3小時須完成衣服製作，經過三輪九次的競賽，淘汰4所大學後進入8強，晉升複賽。複賽再由8所大學繼續淘汰4所學校，進入4強決賽。

侯永笙、黃詩容在總決賽以「晚宴禮服盛宴」主題，運用毅荃公司提供的刺繡蕾絲創作，設計靈感來自綻放的煙火意象。二人的設計風格，配色大膽、線條款式簡單利俐落，以一體成型的連身褲裝結合舒適及實用晚宴禮服，同時展現名媛淑女的自信風采，作品設計讓評審委員相當驚艷。

侯永笙、黃詩容說，要感謝系主任郭哲賓、鄭秋月、張瑛玲等師長的耐心指導，學校也提供可貴的資源，並鼓勵參賽展現實力。

黃詩容說，初期階段表現在二、三名間徘徊，當時年底的畢業專題也正在評審，課業壓力一度心力交瘁，總算熬出好成果。

樹德科大流設系今年校外參賽屢傳佳績，捷報連連。在「第 50 屆全國技能競賽分區技能競賽」，一年級學生謝咏君、林芳宇在「服裝創作組」、郭俞汝在「國服組」獲佳作。