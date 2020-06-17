孟加拉夫妻確診 中市衛生局：上機不穿防護衣無法可罰

中央流行疫情指揮中心昨公布國內新增兩個新冠肺炎，一對夫妻從孟加拉境外移入是確定病例，外界質疑夫妻沒有針對病況據實以告，也質疑中央與地方疫調有落差。兩人住台中，市府衛生局長曾梓展今天回應議員，這對夫妻曾在孟加拉住院，一開始電話疫調時，表示有穿防護衣，再次確認時才說只戴口罩、沒穿防護衣。不過兩人確病例後，從隔離檢疫所直送醫院，完全未回到台中社區。

台中市長盧秀燕表示，這兩個境外移入個案眾所關切，尤其同機的旅客、機組員應該更震驚。她建議，針對國外回來的旅客，應有防疫檢驗的標準配備、SOP，以免真成為防疫破口。

市議員羅廷瑋今天在議會總質詢提到這對孟加拉夫妻檢疫情況，曾梓展還原疫調情況，當事人被告知確定陽性曾住院，後來回到台灣。疫調一開始，夫妻說在飛機有戴口罩，再問到是否穿隔離衣，對方也說有。等被同機旅客目擊質疑，才說只有戴口罩沒有穿防護衣。

衛生局與中央防疫中心對資料時，再查相關法規，並未強制確定病例上飛機時要穿隔離衣，中央也沒有公文告知確診個案要隔離多久？要幾次採檢陰？都沒有明確規定。但昨天中央防疫中心記者會時提到，確定病例要隔離60天，須二採陰才可以搭機回來。